Operatív törzs: nem cáfolták a tartalékos katonák számbavételét

Ma 100 fölé emelkedett a regisztrált betegek száma, és folyamatosan növekszik a csoportos megbetegések és a mintavételek száma – számolt be az elmúlt napról Müller Cecília országos tiszt főorvos.

Lapunk másik kérdésére, miszerint itt az allergiaszezon, az allergia pedig népbetegségnek számít, s mennyire érinti a koronavírus az allergiásokat, úgy fogalmazott: sajnos minden krónikus betegségben szenvedő embernek így az allergiásoknak is nagyobb kockázata van a koronavírussal szemben.

Továbbra is a járvány mértékének és görbéjének meredekségét szeretnék Magyarországon befolyásolni minden eszközzel, ami a kezünkben van. A légúton terjedő vírus megakadályozását nem lehet teljes mértékben megakadályozni, de a terjedés mértékét talán igen. Az elmúlt 24 órában egy 53 éves, alapbetegségekkel küzdő férfi halt meg a fertőzésben, s az, hogy egy negyvenes éveiben járó páciens is súlyos állapotban fekszik, azt mutatja, hogy minden korosztálynak komolyan kell vennie az új szabályokat. Fókuszban továbbra is az idősek állnak természetesen, hiszen az ország egész területéről detektáltak már pozitív eseteket, tehát bárki elkaphatja. Újabb kampány indul az idősek felé, otthoni immunerősítő módszerek és psziché-erősítő gyakorlatokra is felhívják a figyelmet. Lakatos Tibor, operatív törzs központi ügyeletének vezetője: egész Közép-Európában növekszik a diagnosztizált fertőzöttek száma, ezért továbbra is kiemelt figyelem hárul a határátkelőhelyekre, ahol a legfontosabb a magyarok hazajutása és az áruforgalom biztosítása. Mindennaposak a rendőrfőkapitányok egyeztetései a humanitárius korrodirok működése érdekében. Rajkánál jelenleg 20 km-es, Hegyeshalomnál 23 km-es a sor.

Hatósági házi karanténban már 3771 fő tartózkodik, s 15525 ellenőrzést végeztek el a rendőrök ez ügyben. Ebből 94 esetben szabálytalanságot állapítottak meg, 18 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, vagy figyelmeztetést adtak, s 76 esetben szabálysértési eljárás indult.

A mai operatív törzs ülésen a rendvédelmi és honvédelmi állományon felül számításba vették az egészségügyi szakképzett dolgozókat, ha a járvány megkövetelné bevonásukat.

Újságírói kérdésre válaszolva elhangzott, hogy a Nemzeti Egészségügyi Központon kívül továbbra is 7 laborban végeznek tesztet. Az apás szülésekre vonatkozóan a kórházak döntik el saját hatáskörükben, hogy beengedik-e az egészséges apát, vagy úgy ítélik meg, hogy jobb nem jelen lennie. A csomagolás nélküli élelmiszereket nem szükséges fertőtleníteni, a kiszolgálás legyen olyan, hogy ne tapogassa senki össze őket. Intenzív osztályon jelenleg 6 főt ápolnak. Arra kérdésre, hogy mikor adnak prognózist a járvány lefolyását illetően, ahogy a környező országokban is teszik, azt felelték: sok helyen ezek csak spekulációk. Az, hogy Magyaroszágon a jelenlegi 3,8 % a halálozási arány hasonló Kínához, az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy nem lehet összehasonlítani országokat, nem lehet következtetéseket levonni ebből.

Az, hogy milyen esetszámnál látja az operatív törzs indokoltnak a kijárási tilalmat, hangsúlyozták, hogy az eddigi intézkedések a hozzá fűzött reményeket beváltották, de ha a helyzet úgy hozza, akkor hoznak új intézkedéseket.