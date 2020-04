Orbán lélegeztetőgép-gyártásba fogna

A miniszterelnök egy prototípust is megtekintett.

A BME tanárai tájékoztatást adtak a miniszterelnöknek a fejlesztésről és a projekt koncepciójáról, majd Elek Jenő főorvos bemutatta és értékelte a készülék prototípusát. Az eseményen beszámoltak a rövidesen beinduló sorozatgyártás ütemezéséről is.

A BME Polimertechnika Laborjában megtartott fórumon Józsa János rektor meghívására részt vett Pintér Sándor belügyminiszter és Gondos Miklós, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) főigazgatója, valamint a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős több más állami szerv vezetője is.

