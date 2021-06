Orbán Viktor: 3 millió potenciális fertőzöttünk van Magyarországon

Első témaként ezúttal is a járványhelyzet, pontosabban az átoltottság kérdése merült fel Orbán Viktor Kossuth Rádiónak adott interjújában.

Az oltások tekintetében szerinte van 1,5-2 hónapnyi előnyünk az EU többi országával szemben. Az élet újraindításában is elsők vagyunk, de legalábbis nagyon elöl - mondta a miniszterelnök. Az azonban nagyon aggasztja, hogy van 3 millió ember, aki nem oltatta be magát. Ennek okát részben a magyarok sajátosságára vezette vissza. Orbán szerint a magyarok azt gondolják, hogy amint a közvetlen veszély enyhül, már túl is vagyunk az egészen. És bár most jól néznek ki a számok, kevesebben halnak meg, kevés a fertőzött, nincs nyomás a kórházakon, de a veszély nem múlt el. Ezért, aki nincs beoltva, azt meg fogja találni a vírus - mondta -, és itt felidézte a delta-variáns által Nagy-Britanniában kialakult helyzetet. (Ottani tapasztalatok szerint ez a variáns gyorsan terjed, főleg a még beoltatlan fiatalabb korosztályban. Ezért az utolsó korlátozások feloldását elhalasztották - a szerk.)

Tehát van potenciálisan 3 millió betegünk, fertőzésre váró személy Magyarországon, akit meg fog találni a vírus - mondta a kormányfő.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Azok, akik be vannak oltva - a mostani tudásunk szerint - az eddigi vírusvariánsokkal szemben is védettek. Ezért ismét arra kért Orbán Viktor mindenkit, hogy béküljön meg a gondolattal, hogy a vírussal szemben az oltás jelent védettséget.

Melegellenes a pedofiltörvény?

Orbán Viktor a héten elfogadott, a kritikák szerint melegellenes pedofiltörvény kapcsán azt mondta, nekik nem tűnik melegellenesnek, de ebben a kérdésben leginkább a melegek véleménye számít. Ezért érdemes elolvasniuk a törvényt és akkor két dolog fog egyből feltűnni. Egyrészt a törvény a 18 év felettiekre nem vonatkozik, csak a gyerekekre, akiket meg kell védeni. Másrészt a törvény kiinduló pontja az, hogy a gyerekek szexuális nevelése kizárólag a szülőre tartozik, ezt a feladatot semmilyen intézmény nem veheti át, mondta.

A törvény megteremti Orbán szerint annak a lehetőségét, hogy valóban a szülő döntsön ebben a kérdésben és garantálja az ehhez fűződő jogát is. Nem találkozhat majd olyan helyzettel, hogy neki van egy elképzelése a szexuális nevelésről, közben pedig például az iskolában vagy más platformokon mással találkozik a gyerek, tette hozzá.

Ha pedig betölti a 18. életévet, vagyis felnőtté válik a gyerek, akkor saját maga dönthet arról, mit és hogyan akar csinálni. Addig viszont a szülő jogait tiszteletben kell tartani, véli a kormányfő.

A törvénnyel kapcsolatban megjegyezte a miniszterelnök, hogy szerinte Brüsszel nem tud majd olyan szempontot találni, ami miatt elindíthatja a kötelezettségszegési eljárást.

Költségvetés: nem a tartalékolás idejét éljük

Elsőként a Brüsszelből érkező törekvésre, a minimumadóra tért ki a műsorvezető, Nagy Katalin, aki arra volt kíváncsi, ez nem veszélyezteti-e a versenyképességünket. A kormányfő szerint egy ilyen törekvés mindenképp rontja azt, hiszen exportorientált ország vagyunk, ha pedig drágábban állítunk elő minőségi termékeket, azt nem fogjuk tudni eladni, ha pedig nem adjuk el, akkor kevesebb lesz a pénzünk és rosszabbul fogunk élni. Magyarország érdeke tehát az, hogy a kívülről jövő nyomásoknak ne engedjen.

Magyarország számára az adóemelés méreg - szummázta a véleményét Orbán Viktor.

A költségvetési hiány és államadósság kérdésében a miniszterelnök célja egyébként változatlan: ne hitelfelvevő, hanem hitelnyújtó legyen Magyarország. Tehát az lenne a jó, ha a hiány nulla lenne, vagy többletes a büdzsé, az államadósság pedig nulla közelében lenne, de ez 1-2 éven belül nem elérhető.

"Liberális közgazdászok szerint most kell felhalmozni a tartalékokat, most kell csökkenteni az államadósságot, én ezt a véleményt azonban nem osztom" - mondta Orbán.

Szerinte a világjárvány utáni 1-2 évet arra kell használni, hogy visszaerősödjön Magyarország, a gazdaság és a családok is. Ezért most kell visszaadni a befizetett adót, most van szükség a fiatalok adókedvezményére, a 13. havi nyugdíj visszaépítésére és így tovább.