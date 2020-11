Orbán Viktor: a 14.nap környékén nagyon nehéz lesz

Az interjú során főként az aktuális járványügyi helyzet, valamint a korlátozó intézkedések háttere volt terítéken. Mindezek mellett mára is jutott egy új bejelentés, eszerint

az elvitelre kerülő ételek áfáját is 5 százalékra csökkentik, illetve 2021-ben érezhető mértékű adócsökkentésre lesz szükség, mert ha nem történik meg, nem lesz munkahely Orbán szerint.

A járványhelyzettel kapcsolatban elmondta, meri vállalni a felelősséget azért a mondatáért, hogy 99 százalék az esélye annak, hogy az egészségügy működőképes marad, illetve minden magyar megkapja a tisztességes ellátást, mert minden élet számít.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Orbán ezúttal is hangsúlyozta, hogy nem mindegy, hány beteg jut egy orvosra és egy ápolónőre, a meghozott szigorítások nélkül viszont vészesen megközelítettük volna a felső tűréshatárt. Így szükség volt az újabb intézkedésekre, köztük a kijárási tilalomra, bár „ezt senki nem szereti”.

Ezzel kapcsolatban úgy véli,

"a 14. nap környékén nagyon nehéz lesz" de hozzátette, hogy ilyen döntéseket (kijárási tilalom) akkor kell hozni, amikor az egészségügy megbénulásának veszélye fenyeget.

Ismertette a legfrissebb járványügyi adatokat is (szerk.: ezeket várhatóan cikkünk megjelenése után teszi majd közzé az operatív törzs): jelenleg 6690 ember van kórházban és 518 fő lélegeztetőgépen. A tegnapi adat még 6426 kórházban kezeltről és 486 lélegeztetőgépen lévő betegről szóltak. A kormányfő az operatív törzzsel átbeszélte az iskolák helyzetét is, mint mondta, eddig a járványügyi helyzet miatt 208 óvodát kellett bezárni, illetve 293 általános iskolában digitális oktatásra tértek át, de Orbán szerint az oktatási rendszer is bírja a nyomást.