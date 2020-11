Orbán Viktor a Facebookon is elmondta, hogy a honvédséget is bevetik a vírus ellen

Orbán videója annyi újdonságot tartalmaz a közlönyben megjelent szöveghez képest, hogy elhangzik benne: az operatív törzs ülése és a kormányülés közé beszuszakolt megbeszélésen Pintér Sándor belügyminiszterrel és Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel tisztázták a katonai szerepvállalás jogi, személyi és pénzügyi feltételeit. De Orbán elmondása szerint még "egy-két formális döntést" a kormányülésen is meg kell hozni, aztán jöhet az újabb részszabályok kihirdetése.

A kedd éjjel kiadott Magyar Közlönyből már kiderült , most Orbán Viktor facebookos videóban is kihangsúlyozta: a Magyar Honvédség közreműködik a veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátásában. Vagyis a magyar katonák a következő - minimum - 90 napban ellátják egyes kijelölt létesítmények őrzését, védelmét, közreműködnek a veszélyhelyzeti védelmi intézkedések betartásának ellenőrzésében, és közterületi járőrszolgálatot látnak el - önállóan vagy a rendőrséggel. Mindez a miniszterelnök rövid monológjában:

