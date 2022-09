Orbán Viktor mindent is megígért a nyugdíjasoknak

7:59

Az ellenzéknek juttatott külföldi kampánytámogatásról úgy vélekedett, „aki fizet, az rendeli a nótát”.

Az abortuszhoz alkotott „szívhangrendelettel” kapcsolatban pedig azt mondta, nincs olyan abortusztörvény, ami tökéletes lenne, ő maga nem változtatna a jelenlegi abortusztörvényen. De hozzátette, jelenleg sokkal nagyobb gond a szankciók miatti válság, inkább ilyen ügyekkel foglalkozna.

7:56

A nyugdíjakról a kormányfő azt mondta, az „becsületbeli ügy”, meg fogják kapni a 13. havi nyugdíjat, és az inflációnak megfelelő nyugdíjkorrekciót. Azt mondta, ha év közben látszik, hogy magasabb lesz az infláció a tervezettnél, akkor év közben is emelnek. Szerinte – bár erről még vita van – az idén fizethető nyugdíjprémium, mert a Magyar Nemzeti Bank szerint a gazdasági növekedés 4 százalék lesz, ami meghaladja a nyugdíjprémiumhoz szabott 3,5 százalékos növekedési feltételt

7:53

A jövő évi költségvetést egyelőre „békén hagyják”, majd decemberben meglátják, hogyan alakulnak az energiaárak, és akkor visszatérnek a kérdésre.

7:51

A hazai viszonyokra áttérve a miniszterelnök megismételte: egy család átlagosan 181 ezer forint támogatást kap a rezsicsökkentés révén, amely az átlagjövedelem 30 százaléka, ez a németeknél 20, az osztrákoknál 6 százalék. Mint mondta, ezt idén bírja a költségvetés, és azon dolgoznak, hogy 2023-ban is bírja.

Felidézte a támogatási rendszert, megemlítve a tűzifaprogramot, a kkv-knak nyújtott energetikai támogatást és a nagyobb cégeknek nyújtandó gyártámogatást.

7:45

A politikában a legrugalmasabb forma, ha megkérdezzük az embereket, ennek a formája a nemzeti konzultáció. Ennek során meg tudjuk keresni a konszenzust – vezette föl Orbán Viktor miniszterelnök.

A rezsiárakról szólva azt mondta, korábban úgy számoltak, a gáz ára 100 dollárnál nem lesz magasabb. Felidézte, egyszer csak az EU vezetői bevezették az olajszankciókat, és szóba került a gázembargó is. A „kilőtt energiaárak” miatt súlyos extraprofit-milliárdokat kaszálnak az energiacégek – közölte a kormányfő, megemlítve Soros György nevét is. Mint a miniszterelnök fogalmazott, ő „előre látta”, hogy ez a szankciós politika élelmiszerárakat is felviszi, ezért kellett bevezetni az élelmiszerár-stopot.

Orbán szerint az uniós vezetés hazudott az embereknek, de ez a szankciós hiba kijavítható. Emlékeztetett, a szankciókat hathavonta kell megújítani, az elkövetkező időszakban az EU vezetésének lesz lehetősége a döntések revíziójára.