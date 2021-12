Orbán Viktor egy szállodai disznóvágásra megy szombaton

Orbán Viktor politikusi meghívásra szombaton Erdélybe látogat, írja a Mediafax hírügynökségre hivatkozva a HVG. A miniszterelnök disznóvágáson vesz részt a nagybányai Castel Transilvania nevű négycsillagos szállodában, és a rendezvényen több helyi politikus is részt fog venni.

A HVG a Transindexre hivatkozva azt is írja, hogy Orbán Szatmárnémetibe is ellátogat, hogy az RMDSZ képviselőivel is találkozzon.

A Castel Transilvania a booking.com-os profilja szerint egy középkori építészeti ihletésű épület, Nagybányára nyíló kilátást kínáló szabadtéri medencékkel, éjszakai klubbal, előadóteremmel, valamint à la carte étteremmel. "A helyszínen sötétbarna és vörös árnyalatú, kandallóval berendezett lakóegységek várják a vendégeiket." Kiemelik, hogy az aktívabb vendégek pingpongozhatnak is.

A szálloda honlapjának röpke átpörgetésekor nem találkoztunk disznóvágással a közelgő programok között.