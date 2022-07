Orbán Viktor Fidesz-fröccse: kétharmad-egyharmad - percről percre a tusnádfürdői beszéd

Cikkünk folyamatosan frissül

10:22 - A nyugati világ anyagi és hatalmi visszaszorulását látjuk

Meg kell érteni, hogy a többi civilizáció is modernizálódott, erősödött. A rivális civilizációk átvették a nyugati technológiát és a nyugati pénzügyi rendszert is kitanulták, viszont a nyugati értékeket nem vették át. Pedig a nyugat ezt terjeszteni akarja, de van, hogy még mi is azt megalázónak érezzük. Orbán szerint a legfájóbb ebben a hatalmi és anyagi térvesztésben, hogy elvesztettük az energiahordozók feletti ellenőrzést.

10:20 - Megrendíthetetlennek hitt oszlopok repedeznek

A veszélyek korába léptünk, és korábban megrendíthetetlennek hitt oszlopai repedeznek a nyugati civilizációnak, mondta Orbán. "Korábban azt gondoltuk, a tudomány védőburkában élünk, de jött egy vírus, Európában nem lehet háború, a szomszédban az van, és azt gondoltuk a hidegháború nem térhet vissza, de most sokan dolgoznak mégis azon, hogy blokkvilágba szervezzék az életünket. "

Ami leginkább szemet szúr, hogy az adatok tükrében a világ egyre jobb helynek tűnik, miközben ennek ellenkezőjét érezzük. Ennek ellenére lehetséges lenne-e, hogy emberek milliói félreértik, mi történik velünk, hiszen sokan a világvégét várják.

Orbán Viktor megpróbálja befogadható hosszan elmondani beszédét, de nem ígérte, hogy rövid lesz.

„Jó okunk van, hogy Fidesz fröccsöt igyunk, az kétharmad-egyharmad”

- mondta Orbán.

2019-ben bizakodó és optimista tábornak lehettek résztvevői, de az az évtized, ami megnyílt előttünk, a háború évtizede lesz.

Orbán Viktor miniszterelnök legutóbb 2019-ben tartott beszédet Tusnádfürdőn. Az itt elhangzó beszédei rendre felkavarják a közvéleményt, nemcsak az aktuális politikai helyzetet értékeli ilyenkor, de a következő időszak irányát is kijelöli ilyenkor.