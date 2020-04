Orbán Viktor: gyors kilábalásra készülök

Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában több témát is érintett a kormányfő.

Megvannak az adatok, elemzések, ezek alapján mondhatjuk, hogy a védekezés első szakasza lezárul a jövő hét végén, ezért a jelenlegi korlátozási szabályok helyett újakat kell hozni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos péntek reggeli interjújában a Kossuth Rádión.

A kormányfő szerint a védekezés második szakaszában fokozatosan és szigorú menetrend mellett újraindíthatják az életet Magyarországon. Ennek feltétele, hogy ebben az időszakban is meg tudják védeni a leginkább veszélyeztetetteket, vagyis az időseket, a krónikus betegségben szenvedőket és a nagyvárosban élőket.

Orbán Viktor szerint, ha nem akarunk bunkerszerűen élni addig, amíg nincs meg a vakcina, és elő akarunk bújni, akkor két lehetőség van: sikerül újraindítani az életet, vagy pedig meglepetések érnek. Utóbbival kapcsolatban úgy fogalmazott, ha az újraindításkor a vírus elszabadul, akkor hirtelen kell előteremteni ágyakat és felszereléseket. Ezért kellett az elmúlt hetekben felkészíteni a legrosszabbra az egészségügyet, ezért kellett otthon maradni, hogy lassítsuk a vírus terjedését és közben beszerezzük a szükséges felszereléseket. Ehhez időt kellett nyerni, és ez sikerült is.

"Nem lehet olyan baj, amit ne tudnánk elhárítani" - vélte a miniszterelnök.

Azt, hogy Orbán Viktor szerint a magyar védekezés sikeres volt, a kormányfő annak tudta be, hogy a magyarok nem rezeltek be. Gyorsan megértették és alkalmazkodtak a kialakult helyzethez és betartották a javaslatokat.

A védekezés második szakaszára vonatkozóan túl sok részletet nem árult el a miniszterelnök. Nyomatékosította az eddig ismert három legfőbb dolgot, amit biztosan tudnak:

Hosszú távon azzal számolhatunk, hogy a vírusnak korspecifikuma van, vagyis a súlyosabb tünetek az idősebbeknél jelentkeznek elsősorban. Itt megjegyezte, hogy az elhunytak átlagéletkora Magyarországon 78 év. Azok is veszélyben vannak akik króniukus betegségben szenvednek. A harmadik biztos tény, hogy nem azonos módon és mélységben terjed a vírus, Budapesten és Pest megyében van ugyanis a fertőzöttek 65 százaléka.

A május 4-e utáni időszakról még annyit elárult, hogy alapvetően általános szabályokkal kell operálni, ami a különféle korlátozásokat illeti. Nem akarja ugyanis a felelősséget áthárítani másokra, viszont a hétvége pozitív tapasztalatai miatt a lehetőséget sem venné el a polgármesterektől a szigorúbb szabályokat illetően. Mint fogalmazott: "egy jó egyensúlyt kell kialakítani".



A gazdasági következmények leküzdésével kapcsolatban Orbán Viktor rögzítette: ők a munkahelyekre fókuszálnak. Elismerte, a jelenlegi helyzet egyaránt nehéz lehet a vállalkozásoknak, a bankoknak, a befektetőknek is, de a legnagyobb baj a munkahelyeknél van. Hiszen "ha munka van, minden van" - ismételte meg a kormányfő az utóbbi hetekben már sokszor elsütött mondását. Éppen ezért kell annyi munkahelyet teremteni majd, amennyit a vírus elpusztított.

"Gyors kilábalásra készülök, nem tartozok a legoptimistábbak közé, de amennyi munkahely elvész, annyit létre fogunk hozni" - ígérte a miniszterelnök.

EU-csúcs: van, amiben egyetértenek a tagállamok

A csütörtöki EU-csúcsról Orbán Viktor elmondta: a tagállamok egyetértettek abban, hogy a koronavírus-járvány gazdasági következményei miatt a következő hétéves ciklus forrásaiból egy nagy részt az első pár évre csoportosítanak át. Rugalmasabbá fogják tenni a pénzek felhasználhatóságát és hozzáférhetőségét is. Abban is egyetértettek a tagállamok, hogy a korábbi tervekhez képest jóval nagyobb költségvetést kell létrehozni, ez azt is jelenti, hogy mindenki több pénzt fog befizetni a közös kasszába.