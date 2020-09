Orbán Viktor megtippelte, hány fertőzöttre kell számítani

Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt, például a négy napos EU-csúcsot foglalta össze: bejelentette, elfogadták a következő 7-10 év költségvetést, amit két részre bontottak. Nettó 31 milliárd euró fog beáramolni a következő években a magyar gazdaságba - tudósított a hvg.hu.

Megkockáztatható, hogy 2028-ra közel kerülünk ahhoz a helyzethez, hogy Magyarország az Európai Unióban nettó befizető legyen

- jósolta. A terve az, hogy kivásárolják a külföldi kézben lévő magyar cégeket. Orbán beszélt a 7-es cikkelyről is: "Úgy látjuk, semmi akadálya nincs annak, hogy ez az eljárás lezáruljon" - mondta, hozzátéve, hogy a német kormánytól már kapott ígéretet arra, törekednek erre. Kiemelte, Magyarország elkötelezett a jogállamiság mellett, de szerinte a politikai vádak összegyűjtése jogállamiság címen, az valójában zsarolás.

Beszélt a koronavírus-járványról is: főleg Ausztria romló számai miatt aggódott, mivel sok a beteg, és "ami ott megtörténik, az megtörténik hamarosan Magyarországon is." Kiemelte a maszkhasználat fontosságát, emlékeztetett az elmaradása esetén 50 ezer forintos büntetésre is, de kezdeményezte, hogy a büntetési tételt akár tovább is emelhessék.

Orbán állítása szerint a szakemberek véleménye alapján 200 ezer fertőzöttre kell számítani, 16 ezer kórházi ágyre lesz szükség és 800 lélegeztetőgépre, de ő a duplájával számol, tehát 400 ezer fertőzöttel. Emiatt jelenleg 66 ezer szabad kórházi ágy áll rendelkezésre, és a lélegeztetőgépek sokszorosa.

Befektetési csomagot is bejelentett, hangsúlyozva, hogy nem mentőprogramokról van szó: "Most, amikor mindenki megszorít, mi ne csak védekezzünk, hanem fejlődni, növekedni is tudjunk." Az eredeti 50 milliárdos keretet megnövelték, 170 milliárd forintot tettek bele a programba.