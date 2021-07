Orbán Viktor: októbertől korlátozzuk az építőanyag-exportot

Orbán Viktor szokásos, pénteki rádióinterjúja a mai koronavírus-adatok ismertetésével kezdődött: a miniszterelnök elmondta, mára virradóra sem halt meg senki a betegséggel összefüggésben Magyarországon - immár zsinórban második napja. 76 embert ápolnak kórházban koronával, közülük 22-en szorulnak gépi lélegeztetésre. Ma - valószínűleg estére - elérjük az 5,5 millió beoltottat, tehát jöhetnek a korábban már bejelentett lazítások. A második oltásukat is megkapókból pedig "ma-holnap" meglesz az 5 millió - "ez egy óriási teljesítmény", értékelt a kormányfő.

Negyedik hullám? Harmadik oltás?

A következő téma a delta variáns miatti esetleges negyedik koronavírus-hullám volt. Hogy lesz negyedik hullám, azt a világ nagy részében készpénznek veszik, szeptember-október környékére, mondta Orbán. Közmegegyezésnek látszik, folytatta, hogy aki be van oltva, az ebből kimarad. 100-ból 10 ember még a legjobb oltóanyag esetén is újrafertőződhet, de annak a végzetessége az oltástól függ: ha mégis elér a negyedik hullám, akkor könnyebben lábal ki a betegségből az, aki be van oltva, magyarázta.

"A kormány tegnap megállapította, hogy Magyarország teljes egészében felkészült arra, ha jönne a negyedik hullám."

"Mi a tanulság? Az oltás életeket ment" - folytatta Orbán, és arra kérte a hallgatókat, hogy mindenki oltassa be magát, mert ha nem oltatja be magát, rá fog jönni, hogy csalfa a remény, nem lehet elbújni, a vírus meg fogja találni.

Egyelőre viszont nem oltunk harmadszorra. "Felnőtt emberek vagyunk", mindenkinek a saját felelőssége, hogy oltat-e, és ha nem, akkor annak a következménye is saját, személyes felelősség. A harmadik oltással azért óvatosak, mondta, mert nem tudják, milyen hatása lenne.

Az újabb lazítási kör

Az IMF frissiben felfelé javította Magyarország gazdasági kilátásait. Erre a miniszterelnök azt mondta, "azért magától nem fog menni az 5,5 százalékos növekedés" a gazdaságban, majd a műsorvezető kérdésére azt magyarázta, hogy emiatt további gazdaságösztönző lépések szükségesek. Ilyennek nevezte a lazításokat is.

"Először is, estére elérjük az 5,5 milliót, akkor jönnek az újabb lazítások,"

a szociális és egészségügyi intézményeket kivéve nem lesz kötelező a maszkviselés,

védettségi igazolvány nélkül lehet belépni egy sor helyre,

a rendezvények létszámlimitje lazul,

sorolta a miniszterelnök.

Orbán Viktor interjút ad Nagy Katalin műsorvezetőnek a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2021. június 18-án. Illusztráció. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán) Orbán Viktor interjút ad Nagy Katalin műsorvezetőnek a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2021. június 18-án. Illusztráció. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

De továbbra is védettségi igazolvány kell a sportrendezvényekre, a zenés-táncos "mulatórendezvényekre" és a zárt térben tartott "koncertszerű" rendezvényekre. "A bulikra, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani." Ez azért szükséges, mert ezeken a rendezvényeken elkerülhetetlen a testi kontaktus a résztvevők között.

Korlátozzák az építőanyag-exportot

A rádióinterjú legfontosabb része jött el, amikor az építőipar került szóba. Az építőanyagok ára nagyon elszaladt, Orbán is utalt arra a héten, hogy a drágulást meg kell állítani, mert nagyon gyorsan elfolynak a lakásépítési, lakásfelújítási támogatások.

A tegnapi kormánydöntések egy része erre irányul: októbertől kiviteli korlátozást rendeltek el az építőanyagoknál, mert a drágulás részben a kivitelek megnövekedése számlájára írható.

Azért csak októbertől él a korlátozás, mert ezt először be kell jelenteni Brüsszelben, és négy hónap az átfutási idő. Addig kivitelnél kötelező bejelentést rendelnek el, és az államnak elővásárlási joga lesz az építőanyagokra.

Orbán sorolta, még mit döntöttek tegnap: távmunka kiszélesítése, hitelbiztosítás exportra, 17 városban munkahelyteremtő beruházások indítása, 3 éves bértámogatási megállapodás a MÁV-val, a Volánnal, a Magyar Postával, a NÚSZ-szal és a vízművekkel.

Pedofiltörvény, migránsok

Az interjú fennmaradó része már döntően a hallgatói érzelmekkel való játszadozásról szólt. A múlt heti EU-csúcson a melegellenesnek tartott pedofiltörvényt kritizálták az uniós politikusok "összehangolt támadással." A műsorvezető szerint olyannal vádolják a törvényt, ami nincsen benne. "Szokva vagyunk" ezekhez a támadásokhoz, mondta a nyelvész hallgatókat megkövetve Orbán. "Senkinek nem maradtam adósa, ugyan fokost bevinni nem lehet, de mindenki megkapta azt, ami jár," tette hozzá az ország vezetője.

"Übermensch, gyarmattartó tempónak" nevezte Orbán különösen Mark Rutte holland miniszterelnök szavait, aki szerint Magyarországnak semmi keresnivalója az EU-ban, ha kitart a kritikusok szerint homofób törvény mellett. A rádióműsorban továbbra is csak pedofilellenesként hivatkoztak a törvényre, illetve arra mutattak rá, hogy a gyereknevelés a szülők magánügye.

Utóbbiról azt mondta Orbán, hogy a nyugati óvodákban, iskolákban végzett érzékenyítő - ahogy a miniszterelnök fogalmazott - "kampányok" korlátozzák a szülők jogait a családi nevelésben. Kiemelte azt is, hogy a 18 év felettiek életébe ez a törvény nem szól bele (ez jogilag valóban így is van, de a törvényre érkezett kritikákra, miszerint a másság ismertetése híján a gyerekek együttérzés, elfogadás helyett bullyinggal fognak reagálni a szexuális kisebbségekre, megint nem reagált). A továbbiakban a témát elvitte sorosozásba.

A migráció kérdésére 8 percet fordítottak az EU-csúcson, mutatott rá a műsorvezető, azóta két, migránsok által elkövetett gyilkosság is történt, egy Németországban, egy Ausztriában. Orbán Viktor szerint tavaly összesen mintegy 10 ezer illegális migráns-betörési kísérlet volt a határainkon, idén eddig 38 ezer. "Fel kell készülni egy nagyobb migrációs nyomásra," ezért van megint migránskérdés az aktuális nemzeti konzultációban.