Jövő keddig eldől, le kell-e fújni a nemzeti ünnep központi rendezvényét

Tegnap jelentették be, hogy Magyarországon is megjelent a koronavírus, a sokkot követő első, mai tájékoztatót pedig maga Orbán Viktor miniszterelnök tartotta, népes küldöttség kíséretében. Mint mondta, a kedd esti információk értelmében két, hazánkban tanuló iráni egyetemistánál diagnosztizálták az első fertőzéseket. Továbbra is láztalanok, enyhe tüneteik vannak.

Tegnap este óta egyébként Szlovéniában és Boszniában is megjelent a vírus, tehát komolyodik a helyzet. Ezentúl, - amíg a helyzet megkívánja -, minden délben lesz Operatív Törzs-ülés - hangzott el.

Az eddigi ismeretek szerint továbbra is két fertőzött van, 24 főt karanténban izoláltak, és 230 akkreditált mintavétel történt eddig. Világszerte pedig 3268 elhunytról, 95 748 fertőzöttről és 53 418 gyógyultról van ismeretünk. A miniszterelnök leszögezte, hogy naponta ismertetni fogják a hazai és a nemzetközi helyzetet.

Maga a miniszterelnök tartotta az Operatív Törzs tájékoztatóját a korona vírus helyzetről. Fotó: mfor.hu Maga a miniszterelnök tartotta az Operatív Törzs tájékoztatóját a korona vírus helyzetről. Fotó: mfor.hu

Mivel nálunk még nem alakult ki góc, ezért az egyedi helyzetekre összpontosítunk. Célunk, hogy ne legyen csoportos megbetegedés. Ugyanakkor tudjuk, az emberek biztonságérzete meggyengült, ami csak akkor áll helyre, ha végre lesz vakcina a betegség megfékezésre.

Elmondása szerint továbbra is kétféle veszélyről lehet beszélni, az egyik népegészségügyi, a másik gazdasági. Az Operatív Törzs (melynek tagjai felsorakoztak a miniszterelnök mögött a tájékoztató alatt) az emberéletekkel foglalkozik, mert ebben a helyzetben ez az elsődleges. Mindez hatékony védekezést kíván, nem csak a kormánytól, de mindenki részétől - fejtette ki a miniszterelnök.

Mint elhangzott, a kormány biztosítja a védekezéshez szükséges forrásokat, anyagi gátja nem lesz a vírus elleni védelemnek. A politikai pártoktól önmérsékletet kér, illetve együttműködést Magyarország polgáraitól, még ha kényelmetlenséggel is jár a védekezés.

Most a józan ész diktálja a szabályokat. A megelőzési szakaszban már számos intézkedést megtettünk, de újabbnál újabb döntéseket fogunk hozni. Ugyanakkor két dologban látok veszélyt: ha bagatellizálják a betegséget, vagy ha pánikot keltenek.

Ezek után bemutatta az Operatív Törzs munkatársait. Vezetőjük Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes (kivételesen nem belügyminiszeri pozícióban), Kásler Miklós, az EMMI minisztere, Müller Cecília az országos tisztifőorvos, Gondos Miklós, az ÁEEK főigazgatója, Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat vezetője, Vályi-Nagy István, a Dél-Pesti Centrumkórház vezetője, Dr. Balogh János országos rendőrfőkapitány, György István közigazgatási államtitkár.

Orbán Viktor arra is kitért, hogyan vélekednek jelenleg a március 15-i központi ünnepség megrendezésének esélyeiről. A nemzeti ünnep előtt folyamatosan monitorozzák a helyzetet, s legkésőbb keddig eldöntik, hogy megtartják-e vagy sem. A szomszédos és a távolabbi országok gyakorlatait és tapasztalatait összegezve egyelőre a rendezvények szervezőire bízzák az események megtartását, de ha súlyosbodik a helyzet, fenntartják a jogot, hogy tiltásokhoz folyamodhatnak.

Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy semmivel sem tartja rosszabbnak a magyar vírus-kommunikációt a csehországinál (ahol 10 óra alatt sikerült kontaktvizsgálatokat végezni), sőt a V4 országaival összevetve úgy látja, nincs eltérés a szomszédos országok gyakorlatához képest. A gazdasági növekedés döccenőire vonatkozóan elmondta, a nyersanyag- ellátás valóban akadozik főleg Kína felől, s nincs kizárva, hogy szükség lehet majd intézkedésre a gazdasági növekedés érdekében.

Arra vonatkozólag, hogy a költségvetési hiányt fel tudja-e tornázni a koronavírus járvány, azt mondta, ugyan a háttérben már folynak szakértői felmérések és kalkulációk, de ők most minden erejüket az emberi életekre fókuszálják, amire dedikált források állnak rendelkezésre. A Népszava kérdésére, melyben nem a járványról, hanem a kórházak adósságáról faggatták a miniszterelnököt, úgy reagált, hogy most a védekezés az elsődleges, ezért, ha kell, újabb és újabb kórházakat vonnak majd be a járványhelyzet kezelésébe, ha szükséges. Ezek egy része üresen áll, más részük működő intézmények. Arra az újságírói kérdésre, hogy előfordulhat-e, hogy egyes fontos információkat visszatartanának, kijelentette, hogy nem tudja elképzelni ezt a helyzetet, de ha ilyen előállna, akkor is tájékoztatja a közvéleményt.

Kásler Miklós a tájékoztatón hozzátette, hogy ha esetleg pánikra kerülne sor, akkor csekély a kormány lehetősége annak megfékezésére. Amit maximálisan meg tudnak tenni, az a széles körű tájékoztatás. Szintén kérdésre válaszolva úgy vélekedett, hogy ha berobbanna a járvány Magyarországon, meggyőződése, hogy van elég orvos és ápoló az egészségügyi intézményekben, ugyanakkor az egri kórházban megfigyelt háromtagú családdal kapcsolatban nem adott információt.

Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős Operatív Törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@.gov.hu.