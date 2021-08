Orbán Viktorék bedurrantották a 2. főváros projektet: záporoznak az állami milliárdok a debreceni építkezésekre

Egyszerre öt jelentős szállodaberuházás zajlik Debrecenben, amiknek egy részéhez fejenként 3-4 milliárd forinttal az állam is hozzájárul. A cívisváros lassan felkerül a hotelfejlesztők térképére, sőt, mivel a Mercure lánc is megjelenik, immár egy nagy nemzetközi hálózatba is bekapcsolják a kormánypárti városvezetés által csak 2. fővárosnak álmodott települést.

Az önkormányzat cége, a Debreceni Gyógyfürdő Zrt., amely idén januártól már Aquaticum Debrecen Kft. néven fut egy négycsillagos hotelt (Aquaticum Hotel Plage Superior) építtet, ehhez 4,4 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól. Az idei tervezés után jövő tavasszal kezdhetnek a kivitelezéshez. A cégnek egyébként már van üzemeltetési gyakorlata is, az elegáns Hotel Lycium és az Aquaticum Hotel ugyanis hozzá tartozik.

Már zajlik a Mercure hotel kivitelezése (forrás: MTI)

A Szinorg Csoport ernyője alatt működő Bajcsy Invest Kft. szintén a négycsillagos kategóriára összpontosít: elvileg pár héttel a jövő évi választások elé időzítve adja át saját, 155 szobás négycsillagos szállodáját, amit majd a Mercure lánc fog üzemeltetni. A munkáért 8,2 milliárd forintot számlázhat, viszont nem kell ennyire mélyen a zsebébe nyúlnia, ugyanis 3,45 milliárd forint lesz a „kormányzati appanázs”, amit a Kisfaludy-programon keresztül kap meg.

Egyébként a Szinorg Csoporthoz tartozik az a Hunép is, amely egy sor közbeszerzésen sikeresen szerepelt az elmúlt években.Ugyanez a cég építi a városban a lélegeztető gépekhez szükséges szenzorokat gyártó üzemet a svájci Sensirion cég számára, az a beruházás 3,5 milliárd forintba kerül.