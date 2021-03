Óriási szélfarmot építene az Atlanti-óceánra Joe Biden

Újabb információmorzsák estek le Joe Biden asztaláról a múlt héten bejelentett új, legalább háromezer milliárd dollár értékű gazdasági csomagról. Mint ismert, a gigacsomag egy részét széles körű szociális reformokra fordítják, a másikat pedig óriási infrastrukturális és zöldenergia-beruházásokra. A New York Times szerint az utóbbi terület fejlesztése jegyében Biden óriási tengeri (offshore) szélfarmot építene az Atlanti-óceán New York és New Jersey államok közé eső szakaszára.

A Times szerint az amerikai kormány terve az, hogy 2030-ig 30 ezer megawatt teljesítményű turbinaerdőt telepít a vízre - ezzel a számítások szerint 10 millió otthon ellátására elegendő tiszta energiát tudnának megtermelni. Annak érdekében, hogy mozgásba lendítsék a projektet, 3 milliárd dollárnyi hitelt fognak elkülöníteni a célra, fel fogják gyorsítani a szélfarm-építések enegdélyeztetését az Atlanti-óceán azon szakaszán, és fejleszteni fogják a kikötőket is annak érdekében, hogy megkönnyítsék az építkezést.

Offshore dán szélfarm a Balti-tengeren. Illusztráció. (Forrás: Depositphotos) Offshore dán szélfarm a Balti-tengeren. Illusztráció. (Forrás: Depositphotos)

A Fehér Ház szerint a kész, működő szélfarm majd évi 78 millió tonnával csökkenti az USA széndioxid-kibocsátását. Itt érdemes megjegyezni, hogy az államok 2019-es széndioxid-kibocsátása 5,1 milliárd tonna volt. A globális, éves széndioxid-kibocsátás átlagosan 37 milliárd tonna, a világ összes kibocsátott üvegházhatású gáza széndioxid-ekvivalensre átszámolva pedig 51 milliárd tonna. A szélfarm-telepítés mindenesetre a kormányzat becslése szerint közvetlenül - tehát az építéssel, szereléssel - 44 ezer új munkahelyet teremt majd, közvetetten pedig további 33 ezret.

A Biden-kormányzat egyébként már múlt hónapban jelezte, hogy komolyan számol a szélenergiával is: zöld utat adott a Donald Trump elnöklése alatt egy helyben toporgó tengeri szélfarm-projektnek a massachusettsi Martha’s Vineyard-sziget partjainál. Itt 84 turbinát építenek fel a vízbe, összesen 800 megawatt teljesítménnyel. A farm a tervek szerint 2023-ban kezdi meg az energiatermelést. Az USA jelenleg 13 offshore szélfarmmal tervez a keleti parton, azt szeretnék, ha 2030-ra itt összesen 2000 vízre telepített turbina forogna.

Jelenleg egyébként Nagy-Britannia az abszolút nagyhatalom az offshore szélfarmok terepén, övék a legnagyobb, már üzemelő propellerhad, a 174 turbinát pörgető, 1218 megawattos Hornsea 1, de már építik a Hornsea 2-t is, ami 1386 megawattos lesz. A britek mellett eddig Hollandia és Németország volt a legeredményesebb az offshore szélfarmok területén. A legnagyobb, még csak tervezett tengeri szélfarm pedig a bideni bejelentésig a dél-koreai Sinan Korea Offshore volt, 8200 megawattos teljesítmménnyel, mely idén kapott zöld jelzést.