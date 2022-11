Örökzöld kérdés: meddig tartható fenn az üzemanyagoknál az ársapka?

Remek számokkal rukkolt ki múlt pénteken a Mol, amely a bázisidőszakhoz képest jelentősen növelni tudta az eredményét. A mutatott számok beleillenek a nemzetközi trendbe, hiszen világszerte látványosan javult az olajcégek eredménye. A Mol szempontjából ugyanakkor különleges helyzetet teremt, hogy Magyarországon az üzemanyagokra ársapkát alkalmaznak, amely komoly pénzügyi terhet jelent a vállalat számára. Ráadásul felvetődnek ellátásbiztonsági kérdések is.

A magyar vállalat továbbra is hozzájut az orosz Ural típusú olajhoz, amely ráadásul jelenleg olcsóbb is, mint a kontinensen irányadó Brent olaj. Ugyanakkor a magyar piac számára, de európai viszonylatban is problémát jelenthet, ha kiesik az Oroszországból korábban érkező gázolaj mennyisége. Ez ugyanis jövő február elejétől szankciók alá fog esni. A benzin és a dízel között szétnyíló árat részben magyarázhatja, hogy az elégtelen kínálatot elkezdték árazni a piacok.

Felmerült természeten az elmúlt hónapok egyik legfontosabb kérdése, hogy meddig tartható fent ilyen körülmények között az üzemanyagokra alkalmazott hatósági ár. Kollégánk szerint ebben a kérdésben az esetleges ellátási nehézségeket is felülírja az infláció kezelésének metódusa, így a kormány valószínűleg igyekszik mindaddig kitartani, amíg a fogyasztói árak tartósan nem kezdenek el süllyedni. Ugyanakkor a február 5.-i dátum komoly mérföldkő lehet, azt követően ugyanis a feldolgozott orosz olajipari termékek szankció alá esnek, így ez a kontinens ellátására is hatással lehet.

