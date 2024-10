Összesen majdnem 6 milliárdot kaptak a diákmunkások

Idén nyáron 1933 forint volt az átlagos órabér a Meló-Diák hálózatában, ami az egy évvel korábbihoz képest 9 százalékos emelkedést jelent – írja laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Piac és Profit. Kott Zoltán elnök-vezérigazgatóra hivatkozva.

Június–augusztusban a diákok több mint 3 millió órát dolgoztak Meló-Diák keretek között és (pótlékokkal és bónuszokkal együtt) közel 6 milliárd forintot kerestek. A keresetek természetesen régiónként és munkakörönként is változtak. Dél-Magyarországon és Észak-Dunántúlon az átlagórabérek 1930 forint körül, vagyis az országos átlagos szintjén mozogtak, az Alföldön ennél 130 forinttal kevesebbet, Budapesten és Pest megyében pedig 130 forinttal többet lehetett keresni. Az irodai munkakörökben – ahogy a korábbi években is – az átlagnál jobban lehetett keresni, de a betanított munkásként vagy a kereskedelemben dolgozó diákok között is jócskán akadtak, akiknek az órabére megközelítette vagy akár meg is haladta a 2500 forintot.

A Meló-Diáknál munkát vállaló fiatalok többsége nyáron egy hónapban 10 munkanapot dolgozott, és egyre többen vannak, akik ősszel is így egészítik ki bevételeiket. Bár a nyár még mindig a „fő szezon”, a diákmunka olyan lehetőség, amely az év egészében nyitva áll – hangsúlyozta Kott Zoltán.