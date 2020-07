Padlófék a lakásépítéseken, sok cég a kormánytól remél újabb ösztönzőket

Országosan harmadával csökkent a lakásépítési kedv az első félévben 2019 azonos időszakához képest. Budapesten közel 20, a nagyvárásokban pedig 50 százalékos a zuhanás – közölte a KSH. A lakásfejlesztők várhatóan csak akkor jelentenek be nagyobb beruházásokat, ha a kormány pontosan megjelöli a rozsdaövezeteket, ahol 5 százalékos áfával épülhetnek új lakások.

Továbbra is Budapesten a legaktívabbak a lakásépítők (magánszemélyek és vállalkozások), az új lakások 39 százalékát itt tervezik felépíteni. Az építendő lakások száma minden településkategóriában csökkent 2019 I. félévéhez képest: Budapesten 21 százalékkal, a megyei jogú városokban 51 százalékkal, más városokban 34 százalékkal, míg a községekben éppen negyedével.

A KSH első félévre vonatkozó jelentéséből egyértelmű, hogy a főváros és a megyeszékhelyek visszaesése volt a leglátványosabb az építési engedélyek számát tekintve. A statisztikai hivatal jó egy éve együtt vizsgálja az építési engedélyeket és a bejelentések alapján építendő lakások számát, ez most 12 475 volt, vagyis 32 százalékkal kevesebb, mint 2019 I. félévében.

