Parádés év: tizenhatszoros nyereséget hoztak a Covid-tesztek

A cég évek óta teljes körű foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást, magyarul üzemorvosi ellátást nyújt vállalatoknak, egyszemélyes cégektől egészen a multinacionális cégekig bezárólag. Ám az 1999-ben alapított vállalkozás a pandémia keltette piaci űrt felismerve 2021-ben gyorsan hét új fióktelepet is nyitott Budapesten, mégpedig Covid-tesztelésre. Főtevékenységét még a járvány első évében, 2020-ban szakorvosi járóbeteg-ellátásra változtatta, épp ezért furcsa, hogy 2021-es, legfrissebb beszámolójuk kiegészítésében fizikai közérzetjavító szolgáltatás szerepel.

Brutál nyereségek születnek a Covid-tesztelésből. Fotó: Depositphotos Brutál nyereségek születnek a Covid-tesztelésből. Fotó: Depositphotos

Mindenesetre szépen felépítették a jövedelmezőséget: szintén 2020-ban a csomagküldő internetes kiskereskedelmet és a gyógyászati termékek kiskereskedelmét is felvette tevékenységei sorába.

Ennek köszönhetően parádésan sikerült a 7 fős vállalkozás tavalyi éve.

Míg 2020-ban még csak 376,8 millió forintos nettó árbevételük volt, 2021-ban már ennek közel tizenegyszerese, amikor is 4,29 milliárdos forgalmat produkáltak. Ebből fakadóan a nyereség sem maradt el: 120 millióról 2 milliárdra ugrott – ami több, mint tizenhatszor magasabb, mint a járvány első évében.

A cég, amelynek neve valóban kicsit megtévesztő - akár a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) munkahigiénés és foglalkozás-egészségügy főosztályával is össze lehet keverni -, hivatalos Covid-teszt oldalán számos koronavírus-tesztet kínál 9 900 forinttól 18 900 forintig, 13 városban ingyenes otthoni vagy munkahelyi kiszállással, és ünnepnapokon is nyitva vannak. PCR-teszt eredményt akár 6 órán belül is tudnak adni utazáshoz, igaz, ennek felára Budapesten és vonzáskörzetében 40 ezer forint.

A Covid-szűrés más cégeknek is megdöbbentően szépen hozott a konyhára. A 444 arról számolt be, hogy a Whitelab 11 milliárdos forgalom mellett 6 milliárdos nyereséget produkált. A tulajdonosok pedig: a Hégely Holding Kft. és a Drem Innovációs és Tanácsadó Kft. Előbbi többségi tulajdonosa Hégely Sándor békéscsabai vállalkozó, ő a Csabai Kolbászfesztivál igazgatója és szervezője. A kisebbségi tulajdonosa az i-Cell Mobilsoft Zrt.: ez egy tőkeerős cég, hiszen tavaly is 22 milliárd forintos forgalommal zárt. Emőri Gábor milliárdos üzletemberhez köthető a cégcsoport, amely például az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszert is fejlesztette.

Szintén a 444 írt arról, hogy egy hévízi fideszes önkormányzati képviselő tulajdonában is álló, s két éve alapított Smart Hospital Kft. 10,6 milliárdos bevételből 1,9 milliárd nyereséget tudott csinálni a járvány ideje alatt. A legismertebb tulajdonos tehát Gelencsér János, aki oszlopos tagja a hévízi Fidesznek, konkrétan 2019-ben már a negyedik ciklusát kezdhette meg a helyi képviselő-testületben.