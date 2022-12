Parfümben úszhatnak az oroszok, de leáldozott a Krasznaja Moszkvának

Az orosz kultúrkörben három dologra évszázadok óta biztos költenek így karácsony és új év közeledtével: vodka, édesség és parfüméria vagy kozmetikum. Most sincs hiány egyikből sem, de az első kettővel sokat foglalkozik a sajtó, a nőket körülölelő illatfelhővel és a kencékkel sokkal kevésbé. Ezért néztük meg most ezt az ajándékként is bevetett termékcsoportot.

A híres Krasznaja Moszkva egyik típusa, a Light. Fotó: etsy.com

December közepén – vélhetően központi utasításra – győzelmi jelentések láttak napvilágot az állami sajtóban arról, hogy „nem lesz gond semmilyen fontos árucikk ellátásával”. Megnyugodhatnak tehát a polgártársak, egyebek mellett locsolni való is lesz elegendő. Az elmúlt pár hónapban 32 millió flakonnal töltötték fel a polcokat, így a készletek a tavaly december elejeihez képest 13 százalékkal nőttel, s az oroszok – és az országban tartózkodó külföldiek – 136 millió flakonból válogathatnak.

A szovjet korszakban nagyon menő, európai ember számára a pálpusztai sajtéval vetekedő „illatdinamikájú” Krasznaja Moszkva (a parfümiparban jártas illattörténészeknek más lehet a véleménye, de az szívük joga - a szerk.) súlyos vereséget szenvedett, bár a hatalmas ország egyes eldugott körzeteiben még tartja magát, hiszen ott nem sok konkurenciája van. Az 1864-ben alapított Novaja Zarja gyár egyik híres terméke volt ez, régebbi sorozatokért ma elég sokat adnak a gyűjtők, de ők sem feltétlenül locsolják magukra.

A külvilág számára sokáig egyetlenként ismert orosz közmetikai termék erős versenytársakat kapott, a nagyvárosokban új fejlesztésű „nemzeti” kölnik és parfümök tucatjai jelentek meg, nem beszélve a mérhetetlen mennyiségű nyugati és ázsiai márkákról, amiktől rogyadoznak az orosz plázák polcai. A most bedobott plusz 32 millió flakonból 18 millió a hazai termék és 14 millió a külföldi.

Az importtal azonban sok gondja volt és van is a nagykereskedőknek. A nyugati embargó miatt kerülőutakat kellett találni és akár több országon keresztül is kell szállítani az árut, ami növeli az árat. Márciusban az import fenntartása érdekében elfogadták az úgynevezett párhuzamos behozatalról szóló törvényt, hogy ezeken a kerülőutakon kielégítsék a keresletet.

November elején viszont megszüntették ezt a lehetőséget bizonyos termékek esetében, s ebben a kozmetikaiak is benne voltak. Azért tették ezt, mert a Lancome, a Redken, az Yves Saint Laurent, a Giorgio Armani és a Kerastase márkákat forgalmazó nyugati cégek gyakorlatilag megváltoztatták tavaszi döntésüket és közölték: ismét hajlandók szállítani az orosz piacra – emlékeztetett a Ria Novosztyi orosz hírszolgálati iroda. A szállítások 2023 februárjától kezdődhetnek az új rendelkezés értelmében.

Valahogy mégis sikerült megoldani tehát a szállításokat és a TASSZ hírügynökség szerint tavaly decemberhez képest mindössze 3 százalékkal nőtt egy átlagos nagyságú kölni ára, ez most 1600 rubel körül van. A parfümök ennél 20-30 százalékkal is többe kerülhetnek. A havi bruttó átlagbér idén január elején 51 ezer rubel volt, ez mostanra aligha ment fel 7-10 százaléknál nagyobbra.

Az egyik legnagyobb üzlethálózatot, a Cosmotheca nevűt üzemeltető Supercosmetics cég főnöke, Jekatyerina Kalosa azt mondta, hogy igyekeztek az év során úgy készletezni, hogy ne legyenek ellátási gondok az év végi csúcsidőszakban. Egy másik cég, az L’Etoile európai, koreai, japán, kínai, ausztrál és amerikai cégekkel folytat szorosabb együttműködést. Az első félévben 10, igen kis sorozatú, de nagyon népszerű importmárkát vezettek be a piacra. A vállalat vezetője szerint 50 millió vásárlójuk van, erősödött az online értékesítés és több szépségipari szolgáltatást is bevezettek.

A hivatalos orosz parfüméria piacot - akárcsak a dohányárukét - erősen torzítja a feketepiac. Hektoliter számra jelennek meg hamisítványok a nyitott piacokon és vásárokon. Három évvel ezelőtt a hatóságok bevezették a ”Tisztességes áruvédjegy” jelet, ezzel látják el a legális forrásokból érkező termékeket. Felmérésük szerint a 2019-es 44 százalékról 2021 végére 38 százalékra sikerült leszorítani a hamis áruk arányát. Tavaly 124 ezer flakont foglaltak le az orosz vámosok, s bár ez 200 százalékkal több, mint 2020-ban, még így is csak csepp a tengerben.

A kozmetikai piacon kívül a tejtermékeknél, a divatáruknál, a ruháknál, a cipőknél, a gyógyszereknél és az ásványvizeknél is terjed ez a jelzés. 2023 januárjától kiterjesztik a sörökre és az egyéb alacsony alkoholtartalmú italokra, a tervek szerint egészségügyi termékeket is bevonnak ebbe a körbe.