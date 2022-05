Parragh László: a katával történni fog valami

A kisvállalkozások tételes adózásának, azaz a kata szabályainak módosításának az a kockázata, hogy az új szabályozás milyen vállalkozói hozzáállást vált ki, de ha megszüntetik ezt a formát, akkor az lesz a kérdéses, hogy az adózók mennyire hajlandóak belépni egy új adónembe – fejtette ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a vg.hu-nak.

Hogy a kata megszüntetnék, vagy újraterveznék-e, arról úgy fogalmazott, hogy korai lenne eldönteni.

„Mindkét megoldás mellett és ellen is szólnak érvek. A módosítás kockázata, hogy az új szabályozás vajon milyen vállalkozói hozzáállást vált majd ki. A kivezetéssel pedig visszamegyünk a startmezőre, az adózóknak ismét be kellene lépniük egy adónembe, amire a hajlandóság kérdéses. Azonban ha véget is ér a katázás, a helyére lépő adónak azonnal meg kell jelennie, hogy senkit ne érjen kár”.