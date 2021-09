„Pedagógusnak lenni ma Magyarországon egy hobbi” – írja egy tanár a Szülői Hang felmérésében

Szószóló a gyerekekért címmel a Szülői Hang elindította transzparens felmérését, hogy feltárja az óvodákat és iskolákat sújtó rendszerszintű problémákat. A Szülői Hang szerint szenved a magyar oktatás, szenvednek a gyerekek, és változásra van szükség. Úgy vélik, hogy szülőként és pedagógusként közösek az érdekeik, ezért legjobb, ha közösen emelik fel szavukat a gyermekek jövője mellett, a szakmaiatlan kormányzás ellen.

A felületen bárki megoszthatja véleményét: szülő, pedagógus, de akad diák is, aki megírta, hogyan nem sikerült az egyetemi felvételije. Az eddig beérkezett közel 400 hozzászólásból szemezgettünk erős mondatokat, melyek rávilágítanak arra, mekkora a baj pedagógusokat, gyerekeket és szülőket érintő rendszerben.

Folyamatosan jönnek a vélemények az óvodai és a közoktatási rendszerről, s nem vidámak. Fotó: Depositphotos Folyamatosan jönnek a vélemények az óvodai és a közoktatási rendszerről, s nem vidámak. Fotó: Depositphotos

„Menjenek el az illetékesek a finnekhez és hozzák haza a módszerüket. Ezt szeretném …”

„A leadott tananyag és a középiskolás felvételi köszönőviszonyban sincs egymással. A szülői segítség és a fizetett különórák nélkül esélye sincs a gyerekeknek a felvételiken.”

„Túlterheltek a gyerekek! Én 8 órát dolgozom, a gyerekem 10-12 órát.”

„A világhírű magyar óvodai rendszer folyamatosan dől össze, sajnálom a jövő nemzedékét!”

„Megdöbbentem, hogy egy érettségizett, korombeli ápolónő nettó 100 ezerrel többet visz haza, mint én.”

„Nulla bizalom. Inkább nem írok a vázlatomba mástól átvett ötletet, mert túlbiztosítottak az idézési szabályok, nem elég egy név …”

„Szenved a rendszerben a gyerek, a pedagógus és a szülő is.”

Kapcsolódó cikk Üzentek a pedagógusok: béremelés nélkül nem lesz jövője az oktatásnak

„Kész anyagi csőd a családoknak az online oktatás!!! Gondolják, hogy minden gyereknek van saját laptopja?!”

„Nem lehetséges oktató munkát folytatni, ha állandóan megzavarja azt a közösségellenesség, az agresszív önzés, a résztvevők semmibe nézése, a romboló akaratérvényesítés.”

„Pedagógusnak lenni ma Magyarországon egy hobbi, legalábbis zsebpénzt fizetnek csak érte. Az engedheti meg magának, hogy pedagógus legyen, akinek a párja eleget keres ehhez”.

„A mai gyerekeket 2021-ben másképp kellene oktatni. Elvész a gyermekkoruk olyan tananyagok bemagolására, aminek 20 százalékát fogják ténylegesen használni az életben. Ezeket többnyire általános iskola 4. osztályáig el is sajátítják. Utána már differenciáltan kellene az oktatást szervezni.”

„Sajnos az iskola tele van nyugdíjas pedagógussal, akinek már türelme nincs, nem megfelelő a tanítás, ugyanis nem magyaráznak el semmit, amelyik gyerek érti, az érti, a többi nem érdekes. Minősíthetetlen hangnemben beszélnek a gyerekekkel, nem ritka, hogy idióta barmoknak vannak nevezve, illetve megbuktatással fenyegetőznek. Követelmény az van, tanítás nincs. Felháborító.”

„A pedagógusok nem kapnak kellő tiszteletet, megbecsülést. Sem anyagilag, sem erkölcsileg. A nemzet rabszolgái vagyunk!”

„Ha a szülő menti a gyerekét az alternatív iskolába, ahol sokkal jobb légkörben tanulhat, és nem ölik ki belőle a motivációt egy év alatt, aránytalanul nagy összegeket kell fizetnie. Az állam sokkal kevésbé járul hozzá az ő tanításukhoz, mint az állami, de főként az egyházi iskolákba járókéhoz. Miért ér kevesebbet az államnak az én gyerekem, mint az, amelyik egyházi iskolába jár?”

„A tanárhiány már évek óta azt eredményezi, hogy szaktanár helyett hol a könyvtáros, hol, akinek épp órája van, köteles bemenni bármilyen órát tartani ingyen és természetesen akármennyire igyekszik, nem tart szakórát. Így az oktatás minősége egyre siralmasabb, nem beszélve a tankönyvekről.”

„A gyermekemet SNI (sajátos nevelési igényű)-státusza miatt nem vállalják a környező települések iskolái.”

„Sokan még évközben is elmennek a pedagógusok közül, mert nem bírják tovább és osztályok maradnak magukra:”

„A kezdő pedagógusok nettó 150 000 forintért, a gyermekvédelmi szakemberek még akár ennél is kevesebbet keresnek! Ez még a megélhetéshez is kevés, de a rendszer azt várja tőlük, hogy ezért a szuper fizetésért egyre több pluszmunkát végezzenek, egyre több problémával küzdő gyerekkel, nyakukban lihegő ellenőrökkel és olyan szülőkkel küzdve, akik sokszor ahelyett, hogy segítenének a szakemberek munkáját, még aláássák a maradék tekintélyüket is. Ja, és a csodás NAT már csak hab a tortán.”

A Szülői Hang által elindított tiltakozást a Magyarország-térképen elhelyezett felkiáltójelek és szöveges vélemények jelképezik, csatlakozni az oldalukon található űrlap kitöltésével lehet. Eddig több, mint hatszázan csatlakoztak a felhíváshoz, mellyel azt szeretnék elérni, hogy kardinális változások történjenek az óvodák és iskolák életében.