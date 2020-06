Péntektől megint drágábban tankolhatunk

Mint az alábbi grafikonunkból látható, az élet az üzemanyagtöltő-állomásokon is újraindult, a péntektől hatályba lépő árak már megközelítették a március 11-ei, azaz a veszélyhelyzet bejelentésekor érvényes értékeket.

Ahogy azt feltételezni lehetett, csak egy kis megtorpanásnak bizonyult a múlt heti benzinárcsökkenés. Mától már átlagban bruttó 3 forinttal kell többet leszurkolni a 95-ös oktánszámú naftáért, s péntektől további 4 forinttal megy feljebb az ár - derül ki a holtankoljak.hu legfrissebb közléséből . Új fejlemény viszont, hogy ezúttal a benzinnel szemben viszonylag hosszabb távon át változatlan árú gázolaj literje is 4 forinttal drágul.

