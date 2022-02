Perceken belül kizárhatják az oroszokat a nemzetközi átutalási rendszerből

Oroszország kizárása a SWIFT pénzügyi fizetési hálózatból egyre valószínűbbé vált, miután Ciprus beleegyezett a javaslatba - írja a The Guardian. A SWIFT a határokon átnyúló fizetéseket megkönnyítő rendszer, s ha Oroszország kikerül abból, akkor az növelheti az orosz vállalkozásokra és gazdaságára nehezedő nyomást.

A lépést Dmytro Kuleba jelentette be Twitteren.

This is potentially a bigger deal than even Germany signing on – Cyprus is one of Russia's biggest foreign investors (it's Russians with Cypriot offshore companies investing back in Russia) and the second biggest bank in Cyprus is Russian https://t.co/nKOZfE1dg6