Petíciót indítottak magyar és lengyel diákok, hogy kevésbé vagyonos diákok is tanulhassanak Angliában

Európai Uniós petíciót indított a külföldön tanuló magyar diákokat tömörítő Hungarian Youth Association és lengyel partnere, a Federation of Polish Student Societies in the UK annak érdekében, hogy a Brexit után drasztikusan megemelkedő brit egyetemi tandíjak ne jelenthessenek akadályt az Európai Unióban élő tehetséges fiataloknak.