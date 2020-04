Digitalizáció: mennyire vannak lemaradva a biztosítók?

Ahogy a bankok esetében, a hazai biztosítóknál is alacsony még a digitalizáció foka nemzetközi összevetésben. Az jobbára kimerül a papírmentesség megteremtésében, továbbá abban, hogy az egyes termékek értékesítéséhez, a kapcsolattartáshoz, a kárrendezéshez köthető folyamatokat digitalizálják, például a kockázatelbírálást.

A biztosítási szektorban is megjelentek a fintech – pontosabban: insurtech – cégek, amelyekhez a biztosítók két módon közelíthetnek: vagy partnerségre lépnek velük, vagy felveszik a kesztyűt, és megpróbálnak konkurálni. Mindezek előnyét az ügyfelek érezhetik, azáltal, hogy bővülnek a klasszikus biztosítási megoldások.

A PSD2 hatálybalépése és az azonnali fizetési rendszer indulása mind a bankok, mind a fintech cégek számára lehetővé teszik további innovatív szolgáltatások elterjesztését. Az európai uniós pénzforgalmi irányelv emellett helyzetbe hozza az innovatív biztosító társaságokat is.

A hazai piacon egyaránt jelen levő hazai és nemzetközi fintech-megoldások elsősorban az online fizetési forgalom fejlesztését célozzák. A mobiltárcák, valamint a mobilfizetést, illetve a pénzküldést gyorsan és egyszerűen lehetővé tevő megoldások egyre elterjedtebbek, s a digitális pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó startup vállalkozások felhasználóinak száma is nő – még ha nem is a kívánt ütemben. Emellett a bankok több mint 80 százaléka bevezetett már vagy tervez elindítani mobilfizetési megoldást és fizetéskezdeményezési szolgáltatást.

