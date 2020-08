Próbanépszámlálást tart a KSH - mától indul

„Jövő év május 1. és június 28. között kerül sor a következő népszámlálásra. A KSH tízévente hajtja végre ezt, a Magyarország teljes lakosságát érintő, kötelező adatfelvételt, amely fontos ismérvek, például népesedés, iskolázottság, foglalkoztatottság mentén, a legrészletesebb területi bontásban tükrözi hazánk aktuális társadalmi helyzetét. A népszámlálás eredményei hosszú távon meghatározzák az országot, a településeket és a lakókörnyezetet érintő legfontosabb döntéseket, fejlesztéseket. Célunk, hogy a jövő évi népszámlálás csak a szükséges mértékben terhelje a lakosságot, így 2021-ben is lehetőségük lesz a válaszadóknak kényelmesen, interneten keresztül kitölteni a kérdőívet. A most indított próba a népszámlálás előkészítését szolgálja, az átlagosan 10-15 perc alatt kitölthető kérdőív elsősorban a lakóhellyel, az internetezési szokásokkal, az adatvédelmi ismeretekkel kapcsolatban tartalmaz kérdéseket. A próbanépszámlálás résztvevői által szolgáltatott adatok nagymértékben segítenek minket abban, hogy a népszámlálás során majd mindenki a számára legkényelmesebb módon, a legfontosabb információk ismeretében vehessen részt az összeírásban” – emeli ki Kovács Marcell, a KSH Népszámlálás 2021 projektvezetője.

