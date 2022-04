Putyin oligarchái szívhatják a fogukat: őrületes luxusjachtokat foglaltak le

SY A

A műtrágyagyártással foglalkozó EuroChem Group milliárdos alapítója, Andrej Melnyicsenko a becslések szerint 17,4 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, és nem mellesleg büszke tulajdonosa a ’SY A’ (Sailing Yacht A) névre keresztelt szuperjachtnak, amely a világ egyik legnagyobbja ebben a kategóriában.

A közel 143 méter hosszú ’SY A’ értéke több mint 440 millió forint, nyolcszintes fedélzettel, több lifttel, egy vízalatti halfigyelőterülettel, valamint a világ legmagasabb árbocaival várta utasait. A luxushajót a trieszti kikötőben érték utol az olasz hatóságok - írja az NBC News.

A SY A szuperjacht könnyen felismerhető. Fotó: Wikimedia Commons/Feliz A SY A szuperjacht könnyen felismerhető. Fotó: Wikimedia Commons/Feliz

Lena

Gennagyij Timcsenko, az orosz mellett finn és örmény állampolgársággal is rendelkező oligarcha, Vlagyimir Putyin elnök jó barátja, energiamágnás, és a Volga Group befektetőcég feje. Timcsenko luxushajóját az olasz riviérán, San Remo-ban érték utol a szankciók, a 8 millió dolláros értékre becsült ’Lena’ öt kabinjában 10 utas tud kényelmesen pihenni.

Valerie

A 85 méteres ’Valerie’ névre keresztelt jact a Rosztec állami, védelmi iparral foglalkozó cég fejéhez, Szergej Csemezovhoz kötődik. A luxusjacht hivatalos tulajdonosa a volt KGB-tiszt mostohalánya, azonban a szankciók így is utolérték Barcelona kikötőjében. Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök a La Sexta televízióban a ’Valerie’ lefoglalásával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egy olyan jachtról beszélünk, amely a becslések szerint 140 millió dollárt ér.

Lady M

Alekszej Mordashov, Oroszország leggazdagabb üzletembere, aki a Severstal bányászati és fémipari cég fejeként szerezte 21,2 milliárd dollárra becsült vagyonát, 27 millió dollár értékű ’Lady M’ jachtjának elvesztését fájlalhatja, amelyet az olasz hatóságok foglaltak le. A 14 fős legénységű luxushajón egyebek mellett hat vendégkabin, medence, és egy edzőterem is várta az utasokat.

A ’Lady M’ azonban szinte szegényes az üzletember másik jachtjához képest, a 141 méter, 500 millió dollár értékű ’Nord’ azonban még időben áthajózott a Seychelle-szigetekre, ahol a nyugati szankciók nem érték utol. Ez a luxusjacht két helikopterleszállóval és egy vízeséssel is rendelkezik.

A Lady M egy korábbi képen. Fotó: Wikimedia Commons/Mark Harkin A Lady M egy korábbi képen. Fotó: Wikimedia Commons/Mark Harkin

Amore Vero

Az oligarchák luxusjachtjai közül elsőként az Igor Szecsinhez köthető ’Amore Vero’ hajót érték utol a hatóságok. Az ’Amore Vero’ a mediterrán nyaralóhelyen, La Ciotat-ban állomásozott, mikor lecsaptak rá a francia vámhatóság emberei és lefoglalták. A közzétett információk szerint a hét kabinos jacht eredetileg április elsejéig maradt volna a kikötőben, miután javításokat végeztek rajta, azonban a hatóság embereinek érkezésére a legénység megpróbált kifutni ezek befejezése előtt.

A jacht egy Igor Szecsin többségi tulajdonában lévő társaság birtokában van. Szecsin a Rosznyefty igazgatótanácsának elnöke, emellett pedig 2004-től Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója, az Elnöki Adminisztráció helyettes vezetője.

Crescent

Igor Szecsin feje nemcsak az ’Amore Vero’ lefoglalása miatt fájhat, hiszen spanyol rendőrségi források arról számoltak be, hogy egy, szintén a Rosznyeft vezérhez kötődő, 135 méteres szuperjacht, a ’Crescent’ is a hatóságok kezeibe került Tarragona kikötőjében. A becslések szerint több mint 600 millió dolláros összértékű ’Crescent’ egyebek mellett egy helikopter-leszállópályával és egy üvegfalú medencével is rendelkezik.

Phi

Az Insider cikke szerint a brit hatóságok a kelet-londoni Canary Wharf üzleti negyedének kikötőjében, a Temzén lehorgonyozva foglalták le a 60 méteres, 50 millió dollár értékű ’Phi’ jachtot, amely hat luxuslakosztállyal és úszómedencével várta utasait. Azt, hogy a ’Phi’ tulajdonosa pontosan kicsoda, még nem lehet tudni, kormányzati források úgy fogalmaztak, hogy a valódi tulajdonos kilétét „szándékosan és alaposan eltitkolták” a jachtot hivatalosan bejegyző cég képviselői.

Lady Anastasia

Alekszandr Mikhejev, a Roszoboronexport orosz fegyverexportőr igazgatója ’Lady Anastasia’ jachtjának elvesztését fájlalhatja, amelyet a spanyol hatóságok Mallorcán foglaltak le. A 48 méteres jacht öt kabinja 10 utas elszállásolására alkalmas.

A ’Lady Anastasia’ esete különösen érdekes, hiszen a hatóságok érkezése előtt a jacht főmérnöke, az 55 éves, ukrán állampolgárságú Tarasz Osztapcsuk megpróbálta elsüllyeszteni azt. Tettét azzal indokolta, hogy látott egy videót arról, hogy kijevi lakóházakat orosz rakétatámadás ér a háború kezdetekor. A Boat International beszámolója szerint Osztapcsuk a legénység tagjainak figyelmeztetése után több szelepet is kinyitott, amely hatására a jacht süllyedni kezdett.