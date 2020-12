Random dobott mentőövet a kormány a bajba jutott szórakozóhelyeknek

Nem lehetett egyszerű helyzetben Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, amikor arról kellett döntenie, hogy a kismillió budapesti és vidéki koncerthelyszín, szórakozóhely, klub közül melyiknek szavaz meg állami támogatást. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő még augusztusban jelentette be, hogy a kormány 2,1 milliárd forintos csomagról döntött a könnyűzenei klubok és a fesztiválszervezők támogatására. Az 500 fő alatti koncerthelyszínek maximum 9 millió forint, míg a nagyobb klubbok akár 30 millió forintban is reménykedhettek.

A Budapest Park a nyertesek közé tartozik Fotó: budapestpark.hu A Budapest Park a nyertesek közé tartozik Fotó: budapestpark.hu

December 9-én született meg végül a döntés és átnéztük a listát, hogy Fekete Péter államtitkár kinek adott, illetve kinek nem adott támogatást. A 30 millió forintos kategóriában 73 pályázat érkezett és csak 23 cég nyert, ebből következik, hogy 50 koncerthelyszínnek csalódnia kellett. Csak érdekességképpen a győztes és a vesztes kategóriából is szemezgettünk.

Így például nem kapott támogatást az Ötkert Kft., pedig az Ötkert egy menő belvárosi klub a Bazilika közelében, a cég egyik tulajdonosa pedig a 4 BRO HUNGARY Kft.-én keresztül Manninger Máté, aki Manninger Jenő fideszes országgyűlési képviselő fia. Az Ötkert Kft. anyagi helyzete amúgy 2019-ig biztosan stabil volt, hiszen tavaly 912 millió forint forgalom mellett 9,5 millió forint nyereség jött össze.

Nem kapott támogatást a Gellért hegy lábánál fekvő Romkert sem.

Évek óta a budapesti fiatalok és a legszexibb, bulizásra éhes lányok Nr.1. partitere a Duna-parti Romkert, ahol a csillagos ég, a varázslatos holdfény és a lágy dunai szél fonja körbe az éjszakát a vidám lámpásokkal és fényekkel

- szól a hely bemutatkozása. A Romkert mögött álló Sunset Angel Kft. egyik tulajdonosa a FOOD Style Kft.-én kereszül a L.A.C. Zrt., amely Horváth László tiszteletbeli kazah konzul érdekeltsége. Övé például a CER Hungary Zrt. is, amely tavaly már 7,8 milliárd forint árbevétel mellett 239 millió forint nyereséget könyvelhetett el. Ellenben maga a Sunset Angel Kft. viszont stabilan veszteséges, tavaly nem is volt bevétele, viszont 18 millió forintos veszteséggel zárt.

Szintén a csalódottak táborát erősíti a Dürer Kert, illetve a zuglói kultikus hely mögött álló Dürer-Kert Kft., amely szóvá is tette elégedetlenségét.

Sajnos egyáltalán nem kaptunk indoklást arról, hogy milyen szakmai érvek vezettek arra, hogy egy 12 éve üzemelő, európai szinten is jegyzett koncerthelyszínt végül nem találtak érdemesnek anyagi támogatásra a világjárvány okozta válság közepén. Szeretnénk, ha megismerhetnénk és nyilvánosak lehetnének a döntnökök szempontjai

- írták a Facebook-oldalukon. Tavaly még nagyon jól ment a Dürer Kertnek, hiszen 337 millió forintos forgalom 56,8 millió forintos nyereséghez volt elég.

És akkor essék szó a szerencsés nyertesekről is. Ide kívánkozik a Szimpla kert, amely a pesti romkocsmák közül talán a legismertebb. A SzimplaCity Szolgáltató Kft. 2015-2019 között elképesztő ütemben dübörgött: a 644 millió forintos forgalomról tavaly már sikerült eljutni a 2 milliárd forintos szintig. A 2019-es profit pedig 691 millió forint lett, amit ki sem vettek a cégből. Ellenben 24,3 millió forint segítséget kaptak most a kormánytól. A cég 30 százalékos tulajdonosa Zsendovits Ábel, aki az atv.hu-nak elmondta: a koronavírus első hullámát is megérezték, akkor a dolgozók felétől kellett megválni.

Két szórakozóhelye biztosan nyert a Sziget-alapító Gerendai Károlynak is. Egyrészt az Erzsébet téri Akvárium Klub mögött álló cég a maximális 30 millió forintot kapta, másrészt a főváros egyik legkedveltebb koncerthelyszíne, a Budapest Park működését irányító Kultúrpark Zrt. egyik tulajdonosa is a milliárdos üzletember és a cég szintén a maximális 30 millió forintot kapta a kulturális kormányzattól. A sikeres vállalkozó számtalan cégben tulajdonos, de egyik legfontosabb cégének a Szigerta Invest vagyonkezelő Kft. nevezhető. A társaságnak 2,1 milliárd forint a jegyzett tőkéje, 11 milliárd forint a saját tőkéje és Gerendai Károly a 65 százalékos tulajdonosa, míg Takács Gábor 35 százalékkal rendelkezik. A 2019-es adózott eredménye 633 millió forint lett, amiből Gerendai Károlynak jutott 411 millió forint osztalék.

A nagyobb győztesek közül pedig még kiemelnénk a fiatalok körében szintén kedvelt A38 Hajót, ahol szintén ismeretlen ideig elmaradnak a koncertek. A Zászlóshajó Kft. a maximális 30 millió forintot kapta. A cég egyik tulajdonosa a Tramite Kft.-n keresztül Patonai Péter, az állami Magyar Fejlesztési Bank volt vezérigazgatója. A koronavírusig a Zászlóshajó is dübörgött: 2019-ben 1,2 milliárd forintos bevétel jött össze, igaz, ez csak 23,6 millió forintos nyereséghez volt elég. Szintén nyert 29,9 millió forintot a debreceni Roncsbár, amelynek Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa és Bernáth Csaba, a DVSC labdarúgócsapatának volt játékosa is a tulajdonosa a Romkocsma Kft.-n keresztül.

Ami pedig a kicsiket illeti: az 500 fő alatti kategóriában összesen 210 pályázat érkezett és 71-en nyertek maximum 9 millió forintot. Itt is kezdjük először a vesztesekkel. Nem kapott segítséget a balatonfüredi Lipstick Klub a görög falu területén, amelyről a napokban írtuk meg, hogy a polgármester elbontaná. Szintén csalódnia kellett a New York Kávéházba koncerteket szervező, 3,1 milliárd forintos forgalmú CER Kft.-nek. A CER pedig az Eventrend csoport része, amely a magyar vendéglátás és rendezvényszervezés területén piacvezető, magyar tulajdonú vállalkozás. Másik pályázatuk sem nyert, hiszen a Symbol is az ő érdekeltségük, de szintén nulla forintot kaptak. Egy egészen más jellegű hely az ózdi Rio diszkó, amely 1991. december 18-án nyitott meg, jelenleg Stijacic Radován az egyik tulajdonos, aki Böde Dániel válogatott labdarúgó menedzsere is, ellenben szintén nem kapott támogatást.

Nyert viszont 9 millió forintot a balatonboglári Babel Camp romkocsma hangszigetelésére a Wellington Business Kft., amely tavaly 483 millió forint bevétel mellett 112 millió forintos profittal zárt. Szintén örülhet a Benkő és Benkő Sztár Kft., amely a Fészek Kulturális Központban hozhat létre zenei produkciókat 9 millió forintból. Legutóbb akkor szerepeltek a hírekben, amikor tavaly ápriliban rendőrségi razzia volt és 47 embert állítottak elő kábítószer birtoklás miatt. Kiemelnénk még az Új Gödör Klub 8,1 millió forintos sikerét (Uni-Co Kft.), amelynek 2012-ben kellett elhagynia az Erzsébet teret (ahol még csak Gödör Klub volt).