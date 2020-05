Rég nem látott csúcsok is vannak a friss munkanélküliségi adatok közt

A részletes adatsorból a csoportos leépítések száma is kiderül. Összesen 1098 főt érintett márciusban ilyen intézkedés - ez 735-tel több, mint az előző havi adat, és 867-tel több, mint egy éve. Ennél nagyobb létszámot érintő havi csoportos leépítési adatot 2018 novemberében találhatunk utoljára.

A tartós álláskeresők száma 72 098, ez is kétéves csúcsot jelent (2018 áprilisában volt 73 ezer a számuk).

Márciusban a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 6,0% volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 4,2%-os értéket mutatott. A legalacsonyabb értékekkel Győr-Moson-Sopron megye (1,8%, illetve 1,4%) rendelkezett, de pontosan ugyanezekkel a mutatókkal bírt márciusban Budapest is.

Az átlagos regisztrációs idő viszont meglepően nagyot esett: a tavalyi év átlaga még több mint egy év, 378 nap volt, most viszont márciusban csak 344 napot ír az NFSZ. Ennél rövidebb átlagos regisztrációs időt nagyon rég, 2014 novemberében láttunk - rövid idő alatt tehát több mint egy hónappal csökkent az adat.

Ahogy az előzetes adatok közlésekor is írtuk , összességében azért a vártnál kedvezőbb lett a márciusi munkanélküli statisztika - historikusan ugyanis nincs megugrás a regisztrált álláskeresők adataiban. A szám a februárihoz képest 17 ezerrel magasabb, az előző év azonos időszakához mérten pedig mindössze 3 ezres növekedést jelent.

