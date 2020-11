Rekord kukoricában – soha nem volt még ekkora a terméshozam

A gabonák nemzetközi piacokon megfigyelhető áremelkedését követve a belpiacon is emelkedtek az árak idén szeptembertől. A hazai áremelkedést a forint gyengülése erősítette. A hazai termésű gabonák exportja az ősszel szokásos ütemben zajlik, az ország gabonamérlege stabil és minden gabonából megfelelő mennyiség áll rendelkezésre a 2020-2021-es szezonban. A jelenlegi piaci viszonyokat alapul véve közel 6 millió tonna gabonát exportálhatnak, amelyből a búza 2 millió tonna, a kukorica pedig 3,5 millió tonna körüli - tájékoztatott Feldman Zsolt.

Feldman Zsolt azt is elmondta, hogy az őszi betakarítási munkák szintén a befejezésükhöz közelednek. A legnagyobb területen termesztett kukorica betakarítása november 25-én országosan 96 százalékon állt. Országosan a kukorica termésátlaga hektáronként 8,656 tonna, amely történelmi rekordot jelent. A jelzett országos termésátlag a tavalyi értéket 7,4 százalékkal, az elmúlt öt év átlagát pedig 14,5 százalékkal meghaladja.

A nyári kalászosokat végül a vártnál jóval kevésbé viselte meg a tavaszi aszályos időjárás, ez a rendkívül kedvező termésátlagon is meglátszik - fogalmazott az államtitkár. Az őszi káposztarepce hektáronként 2,52 tonnás termésátlaga és 785 ezer tonnás össztermése viszont csökkenést mutat a korábbi időszakokhoz képest. A tavaszi aszályos időjárás a repcét viselte meg a legjobban. A kisebb területen termesztett nyári aratású növények eredményei az átlagosnál jobbnak minősíthetők - emelte ki.

Jól alakult a búzatermés is (MTI Fotó - Mészáros János )

Az idei év újra komoly kihívásokkal állította szembe a hazai szántóföldi növények termelőit. Az extrém időjárási feltételek közül idén a több hónapig tartó tavaszi aszály és a nyári heves esőzések emelhetők ki. A nehézségeket az időjárás mellett a koronavírus okozta fennakadások is súlyosbították - sorolta az államtitkár, megjegyezve, hogy az említett kihívások ellenére a szántóföldi növénytermesztés idei eredményei kifejezetten kedvezőek, az idei kukoricahozammal egy történelmi "rekordunk" is megdőlt.

