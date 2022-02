Rengeteg ukrán védené Kijevet - megnyílt az út a kötelező sorozáshoz?

Az ukrán belügyminiszter csütörtök esti közleménye szerint az ukrán férfiak tömegesen jelentkeznek a honvédő harcra. Ennek köszönhetően a háború első délutánján és estéjén 10 ezer önkéntesnek adtak kézifegyvereket.

We will give weapons to anyone who wants to defend the country. Be ready to support Ukraine in the squares of our cities.