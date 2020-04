Rogán Antalnak megint igaza lett - minden forint a megfelelő zsebbe jut

Még magyar szinten is egészen szokatlan összefonódás figyelhető meg a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) nevű kormányzati szerv, az állami Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) és a zalakarosi Szabadics Zoltán vállalkozó között, aki amúgy tavaly Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést is kapott Áder János köztársasági elnöktől és másik cége, a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. rendszeres szereplője az állami közbeszerzéseknek.

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) igazgatósági elnökét február közepe óta Szabadics Zoltánnak hívják, aki személyesen is érdekelt lehet abban, hogy az állami cég tulajdonában lévő balatoni vitorláskikötők üzemeltetési jogának eladásával is felpezsdüljön a balatoni vitorlázás. A Szabadics Zoltán tulajdonában lévő SZ.Z. Szállodafejlesztő Kft. jelentős részben állami pénzből ugyanis olyan luxusszállodát épít Balatonfüreden, ahova vitorlás hajóval is érkezhetnek majd a vendégek.

Rogán Antal (Forrás: MTI) Rogán Antal (Forrás: MTI)

Az MTÜ a turisztikai ágazat kormányzati szervezete, az ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alatt működő gazdálkodó társaságok között pedig megtalálható például a BAHART és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. is. A BAHART legutóbbi, februári közgyűlésén lecserélték a cég korábbi igazgatóságának és felügyelőbizottságának tagjait, a korábbi tisztségviselőket az állam által felkért személyek váltották fel. Ekkor lett Szabadics Zoltán a balatoni hajózási cég igazgatóságának az elnöke, de mellette tag lett Horváth Péter is, aki a Kisfaludy2030 vezérigazgatója. A felügyelőbizottságban pedig felbukkant Farkas Örs, akit Rogán Antal, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 2020. február 5-én nevezett ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivőjének. Amúgy pedig a Tordasi SE nevű focicsapat elnöke, amely a Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató által elnökölt FTC együttműködő partnere.

A Kisfaludy 2030 az összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési programra beérkezett pályázatokat koordinálja, itt döntenek arról, hogy melyik projekt kap vissza nem térítendő állami támogatásokat. A győztes pályázók között pedig ott találjuk a Szabadics Zoltán tulajdonában lévő SZ.Z. Szállodafejlesztő Kft. nevű céget is, amely 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott egy 80 szobás, balatonfüredi luxusszálloda felépítésére. A Kisfaludy-pályázatoknak pedig az a lényege, hogy a Kisfaludy2030 nevű cég végigkíséri a pályázókat a teljes folyamat során, a projekttervek előkészítésétől a pályázat beadásán és a projektfejlesztésen át a fejlesztés megvalósításáig.

A BAHART igazgatóságában tehát ott ül elnökként Szabadics Zoltán, aki 1,7 milliárdot kapott a Kisfaludy2030-tól a balatonfüredi szállodájára, az igazgatóságban pedig tagként Horváth Péter, a Kisfaludy2030 vezérigazgatója, akinek elvileg Szabadics Zoltán luxusszállodájának megvalósulását kellene szigorúan felügyelnie. Vagyis miközben mondjuk a Siófok-Balatonfüred sétahajó menetrendjéről döntenek, még a szálloda ügyét is megbeszélhetik mellékesen. A szálloda kivitelezőjét amúgy szintén idén februárban sikerült megtalálni, amikor Szabadics Zoltán igazgatósági elnök lett a BAHART-ban. Az építkezés helyszíne is pikáns: az önkormányzat tulajdonában lévő, de a Mészáros Lőrinc nagyvállalkozóhoz köthető Balatontourist Kft. által üzemeltetett kemping területén épülhet fel a hotel - erről lapunk is írt korábban.

"A cégben semmilyen politikai erő nem vesz részt" - így jellemezte Szabadics Zoltán saját cégét a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) 2018. április 6-ai rendkívüli közgyűlésén.

A közgyűlésen alapvetően arról volt szó, hogy az MVSZ uniós pénzből kikötőt szeretne építeni Balatonfüreden, csatlakozó beruházásként pedig Szabadics Zoltán építene szállodát a vitorlás kikötőhöz. Ekkor még Szabadics Zoltán azt mondta a közgyűlésen, hogy a Kisfaludy-pályázatát még nem bírálták el, így bizonytalan az építkezés befejezésének időpontja. Azóta persze lehet tudni, hogy nyert a pályázata. A kikötő kivitelezőjét is sikerült megtalálni tavaly decemberben, erre szintén pályázott a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt., az MVSZ nem őket választotta, mégis az új kikötő épül a luxusszálloda előtt.

Eladná a balatoni vitorláskikötők üzemeltetési jogát a BAHART, a cég emellett kikötőket zárna be, kempingeket, szállodát és hajókat adna el, valamint elbocsátásokra is készül, derült ki a Népszava birtokába került dokumentumból. Ezt még az állami cég közgyűlésének meg kell szavaznia. A terv néhány balatoni polgármesternek nem tetszik, de az önkormányzatok tavaly augusztusban elvesztették a kontrollt a BAHART fölött, amikor az állam 6,6 milliárd forinttal megemelte a cég tőkéjét.

"Nem véletlenül szálltunk be az önkormányzatok mellé" - fogalmazott Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke az Országgyűlés gazdasági bizottságának 2019. június 20-i ülésén.

Valóban nem véletlenül. Rogán Antal a bizottsági meghallgatásán azzal indokolta az állami szerepvállalást, hogy legyen miből új kompokat vásárolni, és egy szóval sem említette, hogy például kiszerveznék a BAHART egymilliárd forintos forgalmú vitorláságazatát. A hajózási cég 11 vitorláskikötőt üzemeltet a Balatonon, összesen 1800 férőhellyel. A BAHART 2023-ig 2,2-2,8 milliárd forint bevételt remél a bérleti jogok értékesítéséből. A balatonfüredi például alig néhány száz méterre található Szabadics Zoltán épülő új szállodájától.

A Szántód-Tihany között közlekedő komp és környéke állami felújításának pedig egy másik kormányközeli szállodás örülhet, aki jó érzékkel éppen a szántódi kompkikötő mellé épít jelentős állami támogatással ötcsillagos szállodát. Szepesi Richárd balatoni gigaprojektje, a szántódi Balaland hotel 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott az MTÜ-től. Már csak az a probléma, hogy a koronavírus-járvány miatt alig utazik valaki a kompokon, de a járvány előbb-utóbb elmúlik, és akkor beindulhat a hajókázás a kormányközeli kikötőkből a kormányközeli szállodákba. Szabadics Zoltánnak a mostani veszélyhelyzetben amúgy más dolga is lehet, mint a BAHART átszervezése és a szállodaépítés, hiszen 2018.09.01-tol a Magyar Honvédség ÖMT (önkéntes műveleti tartalékos) századosa, Keszthely Járás századparancsnoka.