Rossz hír jött Ukrajnából

Igazából kedvező volt az ítélet? Magyarország és Lengyelország egyáltalán nem fél attól, hogy uniós pénzt veszít

Az uniós pénzek jövőjéről tárgyaltak Budapesten a Visegrádi Négyek, a következő uniós költségvetési ciklusra vonatkozó partnerségi megállapodások 1-2 hónapon belül megszülethetnek. A jogállamisági kérdések is szóba kerültek az ülésen - az EU Bírósága által szerdán hozott ítélet ellenére a magyar és a lengyel fél is úgy látja, az indokolás kedvező, ha az ítéletet betartja a Bizottság, akkor nincs mitől félni. Gulyás Gergely szerint igazából még nehezebb is lett felfüggeszteni az operatív programokat, mint eddig volt.