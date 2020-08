Tovább duzzad a kórházak adóssága

Július végén 1,8 milliárd forinttal többel, 37 milliárddal tartoztak az egészségügyi intézmények, mint egy hónappal korábban – derül ki a Magyar Államkincstár ma közzétett adataiból. Adósságuk továbbra is szinte kizárólag a szállítóikkal és a szolgáltatóikkal szemben áll fenn.

Az idei évet 67 milliárdnyi tartozással indították a kórházak a tavaly elmaradt konszolidáció miatt. A 100 millió forint alatti tartozásokat februárban kifizette a kormány, erre 19 milliárdot szántak. Márciusban a fennmaradó 48 milliárdot is átutalták adósságrendezésre, csakhogy közben ennek ellenére is újra növekedésnek indult a tartozásállomány,

Szállítói finanszírozású projekt esetében a projekt végrehajtásában részt vevő intézményt megillető támogatás összegét közvetlenül a szállító számlájára utalja a közreműködő szervezet, de a kedvezményezett intézmény könyvelésében ki kell mutatni a szállító felé fennálló kötelezettséget mindaddig, amíg annak pénzügyi teljesítése meg nem történik. Amennyiben a kötelezettség lejárt, úgy azt a tartozásállományról szóló adatszolgáltatásban is szerepeltetni kell.

Az egészségügyi intézmények (köztük a járó- és fekvőbeteg szakellátás intézményei, az egészségügyi ágazati háttérintézmények, valamint a klinikai központtal rendelkező felsőoktatási intézmények) az állammal szemben csak 300 millióval voltak sárosak, ami azt jelenti, hogy tartozásaik szinte teljes egészében a szállítókkal, szolgáltatókkal szemben álltak fenn. Ebből a 36,7 milliárdból is csak 800 millió irányult az államháztartáson belülre.

A növekedés ezúttal is alapvetően az egészségügyi intézményeknek tudható be, mivel azok adósságállománya júliusban 1,8 milliárd forinttal gyarapodott.

