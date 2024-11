Schmidt Mária és Ungár Péter cégbirodalma megérkezett a Balaton-felvidékre

Valamiért nagyon divatos lett NER-es körökben az ásványvíz, most éppen Schmidt Mária és gyerekei, Ungár Péter és Ungár Anna szállt be a hazai ásványvízpiacba. Az Opten adatbázisából ugyanis kiderül, hogy a család által birtokolt Pió-21 Kft. szeptember 23-án többségi tulajdonos lett a Bazalt-Víz Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-ben. Ez egy elmúlt években inaktív cég, amelynek budapesti a központja, de Kisapátiban van egy ásványvíz-palackozó üzeme, ahol a St. George, Szent György-hegyi ásványvizet készítették.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Kisapáti K-2 OKK számú kút természetes ásványvíz tekintetében a kizárólag palackozási célú élelmiszerkénti felhasználásra a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozatot az alábbiak szerint módosította: a természetes ásványvíz neve: „Szent György-hegyi”. A kút/forrás neve: Szent György-hegyi kút. Fenntartó és üzemeltető: Bazalt-Víz Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

– ez a hivatal 2010-es határozata, amely nagyjából az egyetlen nyoma a cégnek az interneten.

A település leírása szerint a 368 lelket számláló Kisapáti a Tapolcai-medence és ezáltal a Balaton-felvidék egyik igazi gyöngyszeme. A falu a Szent György-hegy keleti lábánál, az UNESCO Világörökség Várományos Helyszínek jegyzékében szereplő Balaton-felvidéki Kultúrtáj, illetve a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén fekszik és országos turisztikai népszerűségnek örvend.

Tehát igazán szép vidéken található a Bazalt-Víz Kft. palackozó üzeme. Viszont az elmúlt években nem sok palackot tölthettek meg ásványvízzel vagy nem sikerült eladni, mert legutóbb 2019-ben volt minimális forgalma a cégnek, azóta nulla forint a bevételük. Az Ungár család érkezése előtt egy bizonyos Titkos Domokos volt a többségi tulajdonos. Most már viszont a Pió-21 Kft. lehelhet életet a társaságba. A Balaton-felvidéken remek források vannak: a Kisapáti közelében található Kékkút neve összeforrt az ásványvízzel; hosszú évtizedek óta kedvelt termék az innen származó, különféle változatokban kapható Theodora víz.

Hogy miért vetettek szemet pont erre az ásványvizes cégre, az még nem világos, de tény, hogy jelentős vagyon felett diszponál a család, tehát van miből befektetni. Legfontosabb társaságuk a Budapesti Ingatlan (BIF) Nyrt., a BIF főrészvényese pedig a Pió-21 Kft., aminek tulajdonosa Schmidt Mária és gyerekei, Ungár Péter és Ungár Anna. Azt a K-Monitor írta meg precízen, hogy bár a tavalyi adózott eredmény 8,5 milliárd forint volt, Schmidt Mária és gyerekei ennél jóval nagyobb, 31,1 milliárd forintos osztalékot vettek ki családi vagyonkezelő cégükből, a PIÓ-21-ből. Ez úgy lehetséges, hogy hozzányúltak a korábbi évek ki nem vett nyereségéből képzett eredménytartalékhoz is.

Meglehetősen aktív mostanában a család. Lapunk írta meg, hogy új vagyonkezelő céget is alapítottak: a Pióka Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.-t szeptember 17-én jegyezték be, főtevékenysége az üzletvezetés. A család eddig leginkább ingatlanokkal és a turizmussal foglalkozott. A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány becslése szerint összesen 99 milliárd forintjuk van hármuknak, ezzel a 21. helyen szerepelnek. A jelentős gyarapodás annak köszönhető, hogy a BIF részvényei remekül hasítottak a tőzsdén.

Az ásványvizes piac viszont meglehetősen zsúfolt, külföldi multik mellett a NER is képviselteti magát. Szintén lapunk számolt be arról, hogy a Mol Nyrt. megvette Mészáros Lőrinc ásványvizes és PET-feldolgozó cégét is. Az Opten adatbázisából kiderült, hogy az olajvállalat szeptember 2-a óta tulajdonosa a Vivienvíz Kft.-nek és a Greenpet Recycle Kft.-nek is. A felcsúti vállalkozó persze nem maradt ásványvíz nélkül. A Vivienvíz Kft.-ből ugyanis kivált az Aqua Vivien Kft., amely szintén ásványvizet gyárt.