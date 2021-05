Segítünk a kormánynak, megmutatjuk, melyik környékekkel kezdje a rozsdaprogramot – 1.rész

Az ingatlanfejlesztők legalább másfél éve várnak arra, hogy a kormány végre kijelölje a rozsdaövezeti helyszíneket, ahol kedvezményekkel is támogatja a beruházásokat. Mi nem várunk, inkább segítünk a kormánynak. Sorozatunkban megnéztük, mik lehetnek a valószínűleg 15-20 évig is eltartó programban az első egy-két évben fókuszba tehető területek. Budapestre összpontosítunk, de kitekintünk vidékre is. Elsőként a Rákosrendezőt hozzuk közelebb.