Se a Moltól, se a Budapest Banktól nem vár pénzt az Orbán-kormány

Nagyobb privatizációra nem készül a kormány – legalábbis nem tervezett be ebből befolyó összeget. Ebből egyebek mellett arra lehet következtetni, hogy a 2015-ben közel 200 milliárd forintért megvásárolt Budapest Bank vagy nem 2021-ben egyesül a Takarékbankkal és az MKB-val, vagy megvalósul a fúzió, csak pénzmozgás nélkül, például részvénycserével.

A többi tétel közül még említést érdemel, hogy az MNV ingatlanberuházásokra, ingatlanok és egyéb eszközök vásárlására is többet fordíthat 2021-ben, 7,95 milliárdot, szemben az idei 6,4 milliárddal. A dohánytermékek kiskereskedelme koncessziós díjának 2021. évi tervezett bevétele általános forgalmi adóval számítva közel félmilliárd forinttal lehet több az ideinél, 1,938 milliárd forint. A közel 5,2 milliárdos játékkaszinó koncessziós díj bevételi előirányzata is magasabb a 2020-asnál, de csak 150 millióval.

A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. 1,52 milliárd forintban részesülhet, ebből 1 milliárd a működési költségeinek fedezetére mehet majd, 520 millió pedig tőkeemelésre. Ebből kiszolgáló épületeket, fedett géptárolót létesíthet, gyakorló startgépet szerezhet be, felújíthatja a Panoráma éttermet, valamint a Kincsem Park istállóit és tribünjeit.

Ezzel szemben a Bártfai-Mager Andrea irányítása alá tartozó cégek még valamennyivel, egészen pontosan 200 millió forinttal többet, 22,7 milliárdot fialhatnak a büdzsének 2021-re az ideihez képest. Mindenekelőtt annak köszönhetően, hogy a Szerencsejáték Zrt.-től 1 milliárddal magasabb összeggel, 15 milliárddal számolnak, a légiforgalmi irányító HungaroControltól viszont az ideinél ötödannyi, 1 milliárd helyett csak 200 millió jöhet 2021-ben. Ami érthető is annak tükrében, a koronavírus-járvány miatt mekkorát zuhantak a repülőutak. Az MVM Zrt.-től remélt osztalék jövő évi előirányzata viszont ugyanannyi, mint az idei: 7,5 milliárd.

De kevesebb osztalékra számít 2021-ben Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős és Varga Mihály pénzügyminiszter a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft.-től is, 740 millióra, az idei közel 779 millióval szemben (a társaság osztalékpolitikája alapján az MNV az adózott eredmény 85 százalékát elvonja).

A Moltól viszont egyelőre úgy tűnik, hogy semmi, mivel a regionális energetikai multi a koronavírus-járványra hivatkozva úgy döntött, az idén nem fizet, igaz, kilátásba helyezte, hogy ezt az álláspontját még felülvizsgálhatja. A most napvilágot látott tervezet szerint ugyanakkor jövőre is üres maradhat a Mol-részvényesek marka.

A jelentős csökkenés alapvetően abból adódik, hogy a Moltól erre az évre 10,5 milliárdot terveztek be, jövőre azonban egy fillért sem. Ez nincs összefüggésben azzal, hogy egy kormánydöntés értelmében az MNV 15-15 százalékos Mol- és Richter-pakettjéből 10-10 százalékot kénytelen átadni a Mathias Corvinus Collegiumot működtető Tihanyi Alapítványnak, méghozzá ingyen. Hiszen a Richtertől 2021-re is előirányoznak 616 milliós osztalékot, szemben az idei 2,4 milliárddal. Más kérdés, hogy ez utóbbi nem teljesül, hiszen a gyógyszercégtől csak 1,34 milliárd érkezik.

