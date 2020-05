Social distancing lesz Camp Davidben?

"Most, hogy az országunk visszatérőben van a nagyszerűséghez, fontolóra vettem, hogy a G-es csúcsot júniusban, vagy ahhoz közeli időpontban tartsuk meg a legendás Camp Davidben" - fogalmazott az elnök, jelezve, hogy a személyes megjelenést szorgalmazza. Utalt arra, hogy az országcsoport más tagjai is "megkezdték a visszatérést" a járvány után. Ezt a normalizálás "nagyszerű jelének" nevezte.

A G7-es országcsoport csúcsértekezletét márciusban tartották volna meg a marylandi Camp Davidben lévő amerikai elnöki rezidencián, ám a tanácskozást a koronavírus-járvány miatt júniusra halasztották. Felmerült az is, hogy júniusban virtuálisan, azaz interneten keresztül rendezik meg a csúcstalálkozót.

