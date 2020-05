Sokan hagyták el a hatósági házi karantént a munka ünnepén

Az operatív törzs mai tájékoztatóján az is elhangzott, hogy a betegségből felgyógyultak vérplazmájának felhasználásával a Dél-pesti Centrumkórház kísérletes terápiákba kezdett.

Az operatív törzs tájékoztatója elején megismételte azokat az adatokat, amelyekről reggel már beszámoltunk: 2942 igazolt fertőzött van Magyarországon, 335 a halottak száma, 625 gyógyultat tartanak számon. 1008 beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen.

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa elmondta: május elsején 59 szabályszegés volt, ennek több mint fele Bács-Kiskun megyében. Példaként említette, hogy Vaskút egy külterületi tanyáján külföldi vendégmunkások csoportosan szegték meg a szabályokat. Az elmúlt 24 órában a rendőrség 1730 eljárást indított, ezzel az összes ilyen intézkedés száma 42 393-re emelkedett.

Az operatív törzs mai tájékoztatóján Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója is beszélt (középen). Fotó: Mfor Az operatív törzs mai tájékoztatóján Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója is beszélt (középen). Fotó: Mfor

Azt is megtudhattuk, hogy tegnap 7 teherjárattal összesen 51 tonnát meghaladó védőfelszerelés érkezett Magyarországon.

A szlovák és magyar belügyminiszter megállapodása szerint hétfőtől változás lesz a határforgalom ellenőrzésben - jelentette be Kiss Róbert. Tornanádaskánál a 3,5 tonnát meg nem haladó legnagyobb össztömegű teherjárművek átkelését biztosítják majd 6 és 18 óra között. A bánrévei átkelőnél a V4-es országokból érkező tehergépkocsikat is beengedik hétfőtől, Vámosszabadinál pedig közös magyar-szlovák határellenőrzés lesz.

Müller Cecília országos tisztifőorvos távollétében Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főigazgatója azt közölte, hogy egyre több potenciális vérplazmadonor jelentkezik. Az országos tisztfőorvos körülbelül háromszáz lehetséges donort értesített levélben, arra biztatva őket, hogy váljanak vérplazmadonorrá.

Vályi-Nagy hangsúlyozta, mivel a koronavírus ellen sem specifikus gyógymód, sem védőoltás nincs még, klinikai vizsgálatban tervszerűen felépítve "kísérletes terápiákat" kezdtek el. Ilyen a betegségből felgyógyultak vérplazmájának felhasználása is. Egy részüknek ugyanis megfelelő immunválaszuk van a koronavírus ellen, és a vérplazmájukat olyanoknak is be lehet adni, akikben nincsenek megfelelő ellenanyagok.

A főigazgató arról is beszélt, hogy a súlyos betegek egy csoportjánál mintegy öt hete alkalmazott tocilizumab-terápia "jelentős eredményeket mutat".

Újságírói kérdésre Kiss Róbert elmondta, május 4-én változnak a kijárási korlátozásra és az üzletek nyitvatartásra vonatkozó szabályok, a Budapesten és Pest megyében élők közül mindenki csak alapos indokkal hagyhatja el otthonát. Aki ezt megszegi, az szabálysértést követ el.