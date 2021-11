Sport helyett ezúttal a budapesti egészségügyre költ a kormány

Ilyesmiről is ritkán számolhatunk be: sportlétesítmények fenntartása helyett a fővárosra költ a kormány! Azonban a pénzt természetesen nem közvetlenül a Karácsony Gergely vezette önkormányzat, de nem is az éppen a működésképtelenség szélére sodródott budapesti tömegközlekedés kapja, hanem a kormány fennhatósága alá tartozó Egészséges Budapest Program.

A Magyar Közlönyben ma reggel megjelent kormányhatározat szerint összesen 5 688 735 659 forint átcsoportosítását rendeli el a kormány. A pénzt a Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoportból veszik el, és a Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok alcím alá tartozó Egészséges Budapest Programhoz helyezik át.

A legnagyobb vesztese az átirányításnak a Sportlétesítmény fejlesztések támogatása jogcím, ahonnan 3,4 milliárd forintot von el a kormány, a másik legnagyobb tétel a listán a Munkahelymegőrző közfeladatok támogatása, onnan egymilliárd forintot csoportosítanak át. Egyik pontnál sem derül ki, pontosan honnan fog hiányozni a pénz, hiszen az Egyéb működési célú kiadások szerepel csupán a jogcímeknél.

hirdetés

Kapcsolódó cikk Veszélyben az Egészséges Budapestért Program? Ha a Főváros felmondja az atlétikai világbajnokság rendezését, akkor a kormány nem utalja az Egészéges Budapestért Program következő 10,2 milliárd forintot.

Azt szintén nem részletezik, hogy az Egészséges Budapest Program keretében mire is érkezik összesen bő 4,5 milliárd forint hiszen a jogcímeknél itt is a semmitmondó Egyéb működési célú kiadások, illetve az Egyéb felhalmozási célú kiadások szerepelnek.

A mostani átcsoportosítás azonban nem csak azért érdekes, mert ezúttal a sporttal összefüggő előirányzatokat nyirbálta meg a kormány - általában pont az ellenkezője jellemző, újabb és újabb forrásokat irányít át ilyen célokra. Hanem azért is érdekes, mert a kormány és a főváros közötti megállapodás értelmében Budapest 10 milliárd forintos keretet kap az államtól egészségügyi alapellátásra, valamint a járóbeteg-ellátás fejlesztését célzó projektekre. Ennek egy feltétele volt: a budapesti városvezetés nem mondja fel az atlétikai világbajnokság rendezését. A közgyűlés a szeptemberi ülésén úgy döntött, vétóval élhetnek. A kérdésben a határidő október vége volt, viszont november eleji hírek szerint a fővárosi önkormányzat még nem döntött a kérdésben. Az atlétikai vb vétója azonban nemcsak az Egészséges Budapest Programmal van összefüggésben, hanem a Fudan Egyetem és a Diákváros ügyével is. A kormány korábban meghozta a Fudan-törvényt, ami lényegében lehetővé teszi, hogy a kínai Fudan Egyetem beköltözzön a Diákvárosnak kiszemelt területre a ferencvárosi Duna-parton. A Fudan-törvényre a főváros szeptemberben vétófenyegetéssel reagált, mivel szerintük ezzel a kormány felrúgta a korábbi megállapodást.