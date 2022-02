Száz alá csökkent a járványban egy nap alatt elhunytak száma

A beoltottak száma 6 391 940 fő, közülük 6 163 700 fő a második, 3 801 276 fő már harmadik oltását is felvette - közölte az állami tájékoztató portál. Az előző naphoz képest ez csak néhány ezres növekedés.

Összesen 4498 új fertőzöttet igazoltak, ez jó hír az előző napi 5512-höz képest, így ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 779 174 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elvégzett tesztek száma klözel 22 ezer volt, így a pozitivitási ráta 20 százalék alá esett.

Elhunyt 88 beteg, az előző napi adat 102 volt, a maival együtt az elhunytak száma 43 752 emelkedett. A gyógyultaké jelenleg 1 566 509 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 168 913 főre csökkent. Az utóbbi csoport közel ötezerrel lett kevesebb, a csökkenő trend már napok óta tart.

Jelenleg 3997 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 148-an vannak lélegeztetőgépen.

Ma és holnap, majd márciusban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várjuk az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat.