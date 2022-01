Százmilliárdos veszteségei lehetnek a megyei jogú városoknak

Azt egyelőre nem tudni, hogy a huszonhárom megyei jogú város pontosan mekkora hiánnyal számol a 2022-es esztendőre, de szinte bizonyos, hogy együttesen több tíz milliárd forinttal lesz szűkebb lesz a kasszájuk, mint 2021-ben volt. A Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) ugyan megpróbálta pontosan összesíteni ezt a hiányt, de a települések nem azonos szempontrendszer alapján számolták ki a veszteségeket, így konkrét számokat egyelőre nem tud mondani - nyilatkozta a Népszavának Szita Károly elnök.

Kaposvár fideszes polgármestere arról is beszélt, tény, hogy a megszokott iparűzési bevételeik feléhez ebben az évben sem jutnak hozzá, mert a kis és közepes vállalkozások ilyen jellegű befizetéseit a korábbi 2 százalék helyett továbbra is 1 százalékban maximalizálta az állam. Véleménye szerint ennek van előnye is, hiszen ezek a cégek a könnyítések miatt meg tudták tartani a munkahelyeket, de elismerte, hogy az önkormányzatoknál ez az elvonás jelentős bevételkiesést okozott.