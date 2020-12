Szenteste sem lehet csoportosan ünnepelni az utcán

Ahogy azt megszokhattuk, Müller Cecília országos tisztifőorvos először az elmúlt 24 óra járványügyi adatait értékelte az operatív törzs tájékoztatóján. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az új fertőzöttek száma napok óta stagnál, illetve enyhén csökkenő tendenciát mutat. Mint ahogy bizakodásra ad okot szerinte a halálozások számának csökkenése is (tegnap 154 -en hunytak el a koronavírus miatt), ugyanakkor nem dőlhetünk hátra, mert a szomszédos országokban újra emelkedni kezdett a fertőzöttek száma, ezért nagyon óvatosan kell kezelnünk az itthoni járványhelyzetet. Az is kedvező jel, hogy a kórházban ápoltak száma 7000 fő alá csökkent, s bár 495-en még lélegeztetőgépen vannak, de ez a szám is csökkent.

Napokon belül elindul a vakcináció (Illusztráció. Forrás: Depositphotos) Napokon belül elindul a vakcináció (Illusztráció. Forrás: Depositphotos)

Az elhunytak között ismét voltak fiatalok, ezúttal egy 29 éves beteg vesztette életét (a koronavirus.gov.hu szerint cukorbetegsége és szívelégtelensége volt), ezért rendkívül fontos, hogy betartsuk a higiénés szabályokat - közölte az országos tisztifőorvos.

Menjenek oltakozni

Az ünnepek alatt folytatódik a felkészülés a vakcina fogadására, az oltásra országosan kijelölt 25 egészségügyi szolgáltatónál több oltószoba áll majd rendelkezésre. Az első alkalommal, december 26-án mintegy 10 ezer adag Pfizer-vakcina érkezik, amivel az egészségügyi dolgozókat fogják első körben beoltani, a Dél-pesti Cenrtumkórházban. Müller Cecília szerint már több mint 300 ezren jelezték a központi regisztrációs portálon a szándékukat a vakcina beadatására, és postai úton is érkeznek visszaigazolások. A tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a vakcina igénylése - amivel vélhetően az elmúlt napok híreire reagált, melyek szerint az egészségügyi dolgozók körében is sokan elutasítják az oltást.

Így történik majd az oltás beadása

A tájékoztatón elhangzott, hogy tegnap késő este megérkezett a vakcina leirata, ami rengeteg információt tartalmaz az oltási technikáról, a betegek tájékoztatásáról. Ezt követően a szakember vázolta, mit fog történni az oltóhelyeken.

Első lépésben a jelentkező kap egy teljes körű felvilágosítást, ami után egy kérdőívet kell kitöltenie az egészségi állapotáról, kórtörténetéről. Erre azért van szükség, hogy kiderülhessen az allergiára való hajlamossága.

A tájékoztatást követően beleegyező nyilatkozatot kell tenni, ami után sor kerül az oltás beadására.

Az egész procedúra mintegy fél óra lesz, amibe beletartozik az oltás utáni 20 perces orvosi megfigyelés. Ha nincs probléma, akkor a jelentkező kap egy oltási igazolási kártyát, amin a személyes adatokon túl szerepelni fog, hogy melyik vakcinát kapta meg, a gyártási számmal együtt, hogy visszakövethető legyen a vakcina, valamint információ arról, hogy mikor kell visszamenni a második oltásra (erre három hét múlva kerül sor).

Müller Cecília jó tanácsa, hogy mindenki figyeljen magára az oltás után, s ha tünetei vannak, akkor jelezze azt az oltó orvosnak. Nem kell megijedni, ha "helyi reakciók" előfordulnak, például bőrpír, enyhe fájdalom, duzzanat az oltás helyén, ezek hasonló tünetek, mint amit az influenza oltásnál tapasztalni.

Szintén tanácsnak szánta az országos tisztifőorvos, hogy a várandósok egyelőre ne igényeljék az oltást, azok sem, akik a következő 2-3 hónapban tervezik a gyermek megfogantatását.

Tesztelhetnek a tanárok

Elhangzott még, hogy a mai naptól egy online felületen jelezhetik a köznevelésben dolgozók a tesztelés iránti igényüket, hogy a téli szünet után igazolt eredménnyel tudják elkezdeni a foglalkozást a gyermekekkel. Az időpontfoglalásra december 30. délig lesz lehetőség, a teszteket pedig a 99 mintavevő ponton január 2-án és 3-án fogják elvégezni.

Szenteste sem lehet csoportosulni az utcán

Az újságírói kérdések közt helyet kapott lapunk megkeresése is. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen közterületi magatartási szabályok vonatkoznak a Szentestére, amikorra a kormány enyhített a kijárási tilalmon. Mint közismert aznap este 8 és másnap hajnali 5 óra között nem lesz érvényben kijárási tilalom, de az nem volt világos, hogy a közterületi tartózkodásra is eltérő szabályok vonatkoznak-e. Kérdésünkre Kiss Róbert ezredes válaszolt, aki szerint valóban megengedett ebben az idősávban a közterületen tartózkodás Szenteste, de az enyhítés nem vonatkozik a csoportosulások, gyülekezések tiltására a nyilvános helyeken. Kérdésünkben kitértünk az éjféli misék megtartásának feltételeire, de erre már nem tért ki a válasz.

Más kérdésre elmondta az ezredes, hogy azokat, akiknél súlyos lefolyású volt a betegség, emiatt kórházi kezelésre szorultak, az intézmények vissza fogják hívják ellenőrző vizsgálatra.