Szép lassan a fél országot benyelik a hazai elit vagyonkezelő alapítványai

Szépen szaporodnak a vagyonkezelő alapítványok: márciusban még csak 68 vagyonkezelő alapítvány szerepelt a bírósági nyilvántartásban, ez a szám augusztus elejére 74-re ugrott, míg december elején már 83-nál tart a számláló. Ebből is látszik, hogy az Orbán-kormány által életre hívott új pénzgyűjtő (a kicsit eufemisztikusan hivatalosan vagyonkezelőnek nevezett – a szerk.) intézmény változatlanul nagyon népszerű a milliárdosok körében. Ugyanakkor nemcsak a vagyonkezelő alapítványok száma nő, hanem az alapítványokba pakolt pénz mennyisége is.

Erre jó példa a GAMMA FUND Vagyonkezelő Alapítvány. Erről az alapítványról még idén januárban írtunk: Kis-Szölgyémi Ferenchez tartozik, aki a z ország egyik legnagyobb tenderkirálya, becslések szerint fennállása óta több mint hatszázmilliárd forintot zsebelhettek be cégei a pályázatokon. A Szakonyi Péter állandó külsős szerzőnk által szerkesztett 100 leggazdagabb magyar című kiadványban 2022-ben szerepelt először Kis-Szölgyémi, a 71. helyen, 23,7 milliárd forintos vagyonnal, 2023-ban viszont már a mezőny közepén végzett, 41,3 milliárddal.

Egyre több céget kötnek be az alapítványokba

Fotó: Depositphotos

A milliárdos vállalkozónak tehát GAMMA FUND Vagyonkezelő Alapítvány néven fut a maga alapítványa. Bírósági adatok szerint tavaly október 16-án jegyezte be azt a Fővárosi Törvényszék. A Gamma név segített, ugyanis nyilvános adatbázisból kiderült, hogy a Gamma 2020 Zrt.-nek tavaly november 13-a óta az alapítvány a tulajdonosa. Ráadásul a Gamma 2020 tavaly november 21-én a Beta Tower Kft. birtokosának mondhatja magát, tehát így az alapítvány alá januárban két cég tartozott.

Mostanra viszont alaposan megváltozott a helyzet: összesen 11 cég végső tulajdonosa az alapítvány. A bírósági papírokban így hangzik, hogy mi is pontosan az alapítvány célja:

A rendelt vagyon egységének megőrzése, a vagyon folyamatos gyarapítása, a kedvezményezett anyagi jólétének, vagyoni biztonságának a hosszú távú, generációkon átívelő biztosítása, és az erre alapozott magas színvonalú életvitel biztosítása.

Tehát a hazai elit számára tökéletes intézmény arra, hogy a következő generáció is megtarthassa a szülők által megszerzett vagyont. Kis-Szölgyémi Ferenc alapítványánál alapvetően az történt, hogy októberben a kisvárdai Cinema-Hotel Zrt. nevű cégét is beterelte a védelme alá. A vállalkozásról tavaly a hvg.hu írt részletesen, a cikk lényege, hogy a részvénytársaság megvásárlásával a tulajdonában lévő, szállodai szolgáltatást nyújtó, 2023-ben 140 millió forint árbevételt és 62 millió forint profitot elkönyvelt Várda Sport Kft. is Kis-Szölgyémihez került. Ez a cég üzemelteti az állami pénzekkel szépen kitömött Várda Sport Egyesület szállodáját. A 2018-ban elkészült, 52 szobás Várda Sport Hotelt az egyesület építtette a térség fideszes országgyűlési képviselőjének, az akkori fejlesztési miniszternek, Seszták Miklósnak köszönhető közel 2 milliárd forintos támogatásból.

A hotel minden igényt kielégítő felszereltsége és szolgáltatásai kiváló feltételeket biztosítanak sportcsapatok, egyéni sportolók felkészülésére, edzőtáborok szervezésére. Régiónkban és városunkban megszálló professzionális és amatőr csapatok részére egyaránt kiváló helyszínnel szolgálunk, legyen szó egy mérkőzés előtti felkészülésről, vagy akár egy hosszabb időtartamú edzőtáborozásról

– szól a hotel bemutatkozása, amelynek nyeresége ezentúl az alapítványba is csordogálhat.

A 11 cég közül még kiemelnénk az FND Kemping Kft.-t, amely több áttéten keresztül részben szintén az alapítvány vagyonát képezi. Az egy 2018-as hír volt, hogy több évszázados fákat vágtak ki a fonyódi kempingnél, a 100 ezer négyzetméteres Napsugár kempinget az FND Kemping nevű cég vette meg, amely akkor még nem tartozott Kis-Szölgyémi Ferenchez.

Azt a 24.hu írta meg, hogy 2021-ben 800 millió forintos egyedi támogatást kapott a kormányzati Magyar Turisztikai Ügynökségtől az FND Kemping Kft. is az évek óta zárva tartó fonyódi vízparti terület fejlesztésére.

A Napsugár Club & Panzió a Balaton déli partján, Fonyód-Bélatelepen, a 7-es főút mellett, árnyékos, fás területen fekszik. A Balaton egyik legszebb panorámájú strandját a vasútvonal választja el a szálláshelyektől, saját átjáróval

– ez pedig a kemping és panzió bemutatkozása.

Az a jó a vagyonkezelő alapítványokban, hogy bármennyi pénzt bele lehet pakolni. A törvényi előírás szerint a vagyonkezelő alapítvány minimális induló tőkéje 600 millió forint, amelyet pénzben vagy egyéb vagyoni eszközben kell az alapítvány rendelkezésére bocsátani. A vagyont ezt követően a vagyonkezelő alapítvány kuratóriuma vagy vagyonellenőre irányítja. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter lapunk kérdésre egy májusi Kormányinfón beszélt arról, hogy nincs maximális vagyon, tehát bármennyi pénzt, céget át lehet ide irányítani. A miniszter szerint pedig ez nem egy új adóelkerülési módszer, hanem pont ellenkezőleg, éppen a külföldre vitelt akadályozzák meg.