Szijjártó Péter is elismerte, a lezuhant drón Magyarországon is járt

Minden bizonnyal egy az ukrán légierő kötelékébe tartozó Tu-141-es pilóta nélküli felderítőgép zuhant le Zágráb területén csütörtök éjjel. Az érthető módon nagy riadalmat keltett becsapódás három méter átmérőjű krátert, és elsőre nehezen beazonosítható, leginkább egy repülőgéphajtóműre emlékeztető roncsokat hagyott magat után.

A szakértők szerint a legvalószínűbb, hogy egy az 1970-es években a szovjetek által kifejlesztett felderítődrón, a Tu-141 egy példánya zuhant le a horvát fővárosban. Az egyetlen ország, amely hadrendben tart még ilyen gépeket, az Ukrajna, ahol az elavult Tu-141-eseket némileg modernizálva nemcsak felderítőgépként, hanem a légierőnél gyakorlatoknál, valamint egyes hírek szerint a mostani háborúban "csaliként" is bevetették. A drónt hordozójárművéről rakétameghajtással lövik fel, ezután előre beprogramozott pályán repül, majd ejtőernyőkkel ereszkedik le a földre, ahol be lehet gyűjteni, hogy előkészítsék a következő küldetésre.

Működéséről egy rövid videó is segít képet kapni:

Így nézett ki a becsapódás helyszíne:

Video of the crash site of an unknown object in #Zagreb.



The mayor of the #Croatian capital said there is no indication that it was an intentional act.



The circumstances are being investigated. pic.twitter.com/VpMCDdRDR4