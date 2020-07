Szijjártó Péteréknek már sikerült, Csányi Sándoréknak még nem

Míg ugyanis a külgazdasági és külügyminisztert a kuratóriumi tagjai között tudó egyetemi alapítványt a napokban bejegyezte az illetékes törvényszék, addig ez az OTP Bank vezére által elnökölt alapítvánnyal cikkünk megjelenésekor még nem történt meg. A többi alapítvány kuratóriumában is találhatók egyébként neves személyiségek, mint például Lezsák Sándor, az Országgyűlés elnöke és Scheer Sándor, a több fontos állami megrendelést elnyert Market Építő Zrt. közvetett tulajdonosa.

Az eddig nyilvánosságra került alapítványok dokumentumaiban nem szerepel a kuratóriumok tagjainak díjazása, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy erről nem született már döntés, csak azt még nem nyújtották be az illetékes törvényszékhez, vagy ha igen, akkor az még nem jegyezte be, illetve ha mégis, azt még nem tette közzé. Csak viszonyításképpen: mint arról beszámoltunk , az elsőként, már tavaly július 1-jétől egyetem (a budapesti Corvinus) működtetésére létrehozott Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány 2019-ben, féléves időszakra összesen 19,35 millió forint tiszteletdíjat fizetett a tavaly még öt kuratóriumi tagnak, Hernádi Zsolt Mol-vezérnek, Csák János üzletembernek, volt londoni nagykövetnek, Lánczi Andrásnak, a Corvinus rektorának, Martonyi János volt külügyminiszternek és Palotai Dánielnek, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójának, ez egy főre közel 4 milliót jelent.

A másik kivétel pedig a Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítvány , amelynek vagyonjuttatását csak július 3-án szavazta meg az Országgyűlés. Bár az egyetem vezetősége több személyt is ajánlott a kuratóriumba , attól tartanak, hogy helyettük a fentiekhez hasonlóan inkább olyanok kerülnek be, akik közel állnak a kormányhoz . Elnökként például Kálomista Gábor nevét rebesgetik .

Két kakukktojás is található az egyetemi alapítványok sorában.

Az alapítványok kuratóriumában több ismert hazai személyiség is helyet kapott. Megbízatásuk határozatlan időre szól.

A most létrejövő alapítványokat viszont már csak ingatlanokkal stafírozzák ki .

A BCE-t működtető alapítvány még 10-10 százaléknyi Mol- és Richter-részvénycsomagot kapott, bizalmi vagyonkezelés keretében, ami azt jelentette, hogy azokat nem adhatta el, hanem csak a hozamukat (jelesül az azok után járó osztalékokat) fordíthatta a működése finanszírozására. Ám a kormány által kezdeményezett májusi törvénymódosítás szerint e részvények vagyonjuttatás keretében kapott eszközöknek számítanak, így már értékesíthetők. Azzal a feltétellel, hogy azokat először az államnak kell felajánlani, s csak ha az nem tesz 90 napon belül vételi ajánlatot, akkor lehet másnak eladni e papírokat. (A módosítást az ihlethette, hogy a koronavírus-járvány miatt bizonytalanná vált , hogy a tavaly még közel 12 milliárdos osztalékot fizetett Mol az idén is juttat-e az előző évi nyereségéből a részvényeseinek.)

Az alapítványok által felhasználható vagyon mértéke is egy kaptafára készült. Eszerint „az alapító okiratban megjelölt alapítványi cél megvalósítására az alapításkori, vagy egyéb módon a javára rendelt, általa megszerzett vagyona és annak teljes hozadéka, továbbá a bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyon hozadéka, és az alapítást követően az alapítvány számlájára érkező készpénzadomány teljes összege, a természetben nyújtott adomány teljes egésze, valamint hozadéka fordítható, azzal, hogy az alapítvány vagyona 600.000.000,- Ft alá nem csökkenhet” – olvasható a törvényszékek által bejegyzett hivatalos dokumentumokban.

Emellett az egyes alapítványok számára egyedi célokat is kitűztek.

Sorra jegyzik be a törvényszékek azokat az alapítványokat, amelyeket az állam az új felsőoktatási fenntartási modell értelmében az egyetemek működtetésére hozott, illetve hoz létre. A sort a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) kezdte, amely tevékenységét már 2019. július 1-jétől a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány dolga finanszírozni. Hozzá csatlakozik most további hat egyetem.

