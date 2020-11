Szolgálati 15 éves Audiját 20 éves Mercedesre cserélte Pintér Sándor

Pintér Sándor belügyminiszter július utolsó napjától már nem egy 2005-ös évjáratú Audi A8-assal rója az utakat, hanem egy még régebbi, ám nem kevésbé elegáns Mercedesszel - vettük észre a kormany.hu-ra feltöltött javadalmazási dokumentumokban. Az új szolgálati autó 5 évvel idősebb az eddig használt Audinál: 2000-es évjáratú, és egészen pontosan egy S-osztályú Mercedesről van szó, egy Mercedes S430 4motionről.

2005-ös Mercedes S430 (Fotó: carspecs.us) 2005-ös Mercedes S430 (Fotó: carspecs.us)

Pintér Sándor egyébként hagyományosan kilóg a kormánytagok sorából a szolgálati járművek márkáját illetően. Az elmúlt években a politikai felsővezetők rendre Skoda Superb-et vagy Skoda Kodiaq-ot kaptak személyes használatra. Azok közül is a legújabbakat, 2018-as vagy 2019-es évjáratúakat. A belügyminiszter azonban inkább ragaszkodik az eltérő márkákhoz és a régebbi típusokhoz. A korábbi javadalmazási dokumentumokat ugyan a megújult kormany.hu oldalán nem sikerült elővarázsolnunk, de az internetes keresésünk alapján az biztos, hogy már 2017-ben is a 2005-ös Audi A8-cal rótta Pintér Sándor az utakat és a mai napig ki is tartott mellette. Úgy ráadásul, hogy közben minimum kétszer már több kormánytag esetében is újítottak a járműparkon. A 2018-as választás után zömében 2018-as évjáratú Skodákat, majd tavaly év végén sokan 2019-es évjáratúakat kaptak.

A napokban közzétett - egyáltalán nem az összes kormánytagra vonatkozó - dokumentumokat átnézve egyébként Pintér Sándor autócseréjén kívül nagy horderejű változás nem történt a kormánytagok javadalmazását illetően. Mivel törvény szabályozza a fizetések éves korrekcióját, a bérek változatlanok: a miniszterek havi bruttó 1,96 millió, az államtitkárok pedig 1,75 millió forintért látják el teendőiket. Az éves cafeteria-keret 200 ezer forint.

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda javadalmazási gyakorlata azonban egy ponton más, mint a többi tárcáé. Két államtitkárnak is adtak idén gyereknevelési, valamint iskolakezdési támogatást.

Nagy János államtitkár havi bruttó 1,75 millió forintos fizetése mellé kapott a tárcától

144 900 forint iskolakezdési támogatást,

ezen felül pedig még 217 350 forint gyereknevelési támogatást.

Összességében ennél is jobban járt Dömötör Csaba, aki szintén bruttó 1,29 milliós fizetése mellé kapott a kabinetirodától

359 941 forint gyereknevelési támogatást,

valamint 72 450 forint iskolakezdési támogatást.

Iskolakezdési támogatásként egyébként a vonatkozó szabályozás alapján a bruttó minimálbér 45 százaléka igényelhető (vagyis 72 450 forint). Gyereknevelési támogatásként pedig egy gyermek után a bruttó minimálbér, minden további gyermek után pedig annak 35 százaléka igényelhető.