Tállai: 44 ezer anya élt az adókedvezménnyel

A négygyermekes anyáknak szóló új kedvezmény - az adatok tanúsága szerint - a nagycsaládos anyák munkájának megvédéséhez is jelentősen hozzájárult, hiszen a járvány legjobban sújtotta második negyedév időszaka alatt nemhogy nem csökkent, hanem nyolcszázzal nőtt a jövedelmet szerző, így adókedvezményre jogosuló négygyermekes anyák száma.

Az első fél évben az újfajta adókedvezmény révén több mint 9,1 milliárd forintot hagyott a családoknál a kormány. A mentesség nemcsak a vér szerinti gyerek után jár, a már felnőtt gyerekeket is figyelembe veszik, és az szja-mentesség nem zárja ki a családi adókedvezmény igénybevételét. Így az anya vagy a saját munkavállalói járulékából vagy az apával közösen érvényesítheti a kisebbek utáni gyermekkedvezményt - mondta Tállai András.

