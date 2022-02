Tanársztrájk: a szakszervezetek nemzetközi bíróságra vinnék az ügyet

A kormány nemcsak azt írta elő, hogy egy esetleges munkabeszüntetés esetén biztosítani kell a gyermekfelügyeletet és az étkeztetést az intézményekben, hanem azt is: a tanórák 50 százalékát – érettségiző osztályok esetében a kötelező érettségi tantárgyak 100 százalékát – meg kell tartaniuk. A szakszervezetek szerint a kormány nemcsak a hazai, hanem az uniós jogrenddel is szembemegy - idézte a nepszava.hu Gosztonyi Gábort, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnökét.

A sztrájkoló tatabányai tanárok egy csoportja (fotó: PDSZ, Facebook) A sztrájkoló tatabányai tanárok egy csoportja (fotó: PDSZ, Facebook)

A tisztségviselő szerint ez durva megsértése a sztrájktörvénynek, amely azt írja elő, hogy a munkabeszüntetés idején biztosított elégséges szolgáltatásokról a szakszervezeteknek és a kormánynak kell megállapodnia, ha ez nem sikerül, bíróság dönt a kérdésben. A január 31-én megtartott kétórás figyelmeztető sztrájk - amelyben több mint 26 ezer pedagógus és oktatási dolgozó vett részt - esetében már másodfokú, jogerős bírósági döntés is született arról, hogy az elégséges szolgáltatások körébe nem tartozhat bele, hogy a tanárok sztrájk közben is tanítsanak.

A Fővárosi Ítélőtábla azt is kimondta: a járványhelyzetre hivatkozva nem lehet korlátozni a sztrájkjogot, akadályozni a sztrájk megtartását. A kormány azonban semmibe vette a jogerős ítéletet, és a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre hivatkozva adta ki a pedagógusok sztrájkjogát súlyosan korlátozó rendeletet.

Gosztonyi Gábor azt is elmondta, az intézkedés az Orbán-kabinet által megalkotott Alaptörvénnyel is szembemegy, amely a sztrájkjogot alkotmányos alapjogként rögzíti. A PSZ alelnöke szerint ezt rendelettel felülírni joggal való visszaélés. Hozzátette: attól, hogy a jogszerűtlenséget kormányrendeletben rögzítik, az még jogszerűtlen marad. Ezért a sztrájkjog védelmezése érdekében folytatják a bírósági eljárásokat, az ügy az Alkotmánybíróságig is eljuthat. Emellett – miután Gosztonyi szerint a kormányrendelet az uniós jogrenddel is szembemegy – már az Európai Szakszervezeti Szövetség Oktatási Bizottságát is tájékoztatták a kialakult helyzetről, így hamarosan az Európai Parlament és az Európai Bizottság is értesülhet a történtekről.

A következő tárgyalásra február 16-án kerülhet sor az Emberi Erőforrások Minisztériumában, igaz, Kisfaludy László köznevelési helyettes államtitkár már jelezte, hogy az elégséges szolgáltatásokról már nem – hiszen azokat rendeletben rögzítették -, csak a szakszervezetek követeléseiről hajlandó tárgyalni.