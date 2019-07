Tegnap este kivettek 170 milliárd forintot a költségvetésből

Vagy a máshonnan befolyó többletbevételek, vagy a parlament tömi be a lyukat.

A Magyar Közlöny tegnapi számában megjelent az adócsomagról szóló törvény, ezzel hatályossá váltak a parlament tavaszi ülésszakán elfogadott módosítások. Ezek részeként eltörölték a társaságok adófeltöltési kötelezettségét, amint erről egyébként Varga Mihály pénzügyminiszter is beszámolt az MTI-nek, a gazdaságvédelmi akcióterv részleteit ismertetve.

Képünk illusztráció Képünk illusztráció

Mint a tárcavezető felhívta a figyelmet, a döntéssel mintegy 170 milliárd forint társasági adó megfizetésétől mentesülnek év végén a 100 milliós vagy nagyobb éves árbevételű cégek. Mivel az erre vonatkozó jogszabály a kihirdetést követő napon, azaz ma hatályba lépett, az érintett cégek már idén mentesülnek az adófeltöltési kötelezettség alól.

Csakhogy a bevételi tervszámokon eddig nem vezették át a módosítás költségvetési hatását. Továbbra is 399,5 milliárd forint van beállítva éves bevételként a társasági adó soron, annyi, amennyi az év végi feltöltéssel együtt jön ki. A jövő évi büdzsében viszont már az új szabályok figyelembevételével számolhatták ki a befolyó összeget, ott ugyanis jóval magasabb összeget, 501,1 milliárd forintot írtak be a rubrikába (az idei és jövő évi számok közötti eltérés egyéb tényezők, például a mérsékeltebb gazdasági növekedés miatti alacsonyabb adóalap is befolyásolja, nem csak az átcsúszó tétel).

Ez a 170 milliárd forint tehát idén már nem, leghamarabb jövő május táján folyhat be a költségvetésbe, amikor a társaságok rendezik szokásos elszámolásaikat az állam felé, mérlegek és adóbevallások formájában.

Kérdés, mennyire fog hiányozni idén ez a tétel a büdzséből? A központi költségvetés hiánya június végén az éves terv 47,4 százalékán állt, -467,3 milliárd forintos egyenleggel. A 170 milliárd forint az éves hiányterv valamivel több, mint 17 százaléka, vagyis nem elhanyagolható mértékű összegről van szó. A kormányzat bízhat azonban abban, hogy az egyéb bevételek - főleg a forgalmi típusúak - a korábbi évekhez hasonlóan bőséges többletet hoznak, a gazdaságfehérítő intézkedéseknek köszönhetően, amivel ezt is ellensúlyozni lehet. Végső soron pedig a tartalékokhoz is hozzá lehet nyúlni, fedezve a bevétel kiesését.

Ha viszont olyan sebet ejt a büdzsén, ami a tervszámok módosítását teszi szükségessé, akkor a parlament őszi ülésszakán napirendre kerülhet a 2019-es költségvetés módosítása, pedig ezt a lehetőséget a 2020-as költségvetés parlamenti benyújtásakor lapunk kérdésére kizárta a pénzügyminiszter, mondván, hogy semmi nem indokolja a büdzsé újratárgyalását az év hátralévő részében.

Egy másik jogszabályi módosítás szerint csak azokra a cégekre vonatkozik az adófeltöltési kötelezettség eltörlése, amelyeknek a 2019. adóéve utolsó hónapjának 20. napja későbbi, mint a hatályon kívül helyezés napja, azaz a mai nap. A törvény ugyanakkor nyitva hagyja a lehetőséget ezen cégek előtt, hogy amennyiben úgy tartják üzletileg megfelelőnek, akkor kitarthatnak a feltöltés mellett. Ez például azért lehet "bölcs" döntés, mert akkor adófelajánlást is tehet a vállalkozás - vagyis a jogalkotó vélhetően így akarja biztosítani a sportcélú tao folytonosságát. Amelyik cégnek ez annyira fontos, hogy ezért kész kitartani az adófeltöltés mellett, annak erről idén december 20-ig kell nyilatkoznia a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Lényeges, hogy ez a döntés többet nem változtatható meg az elfogadott törvény szerint.